Çin'in Ultra Gerçekçi Robotları: Aralarında Steve Jobs ve Einstein Bile Var

Çin'deki bir müze, bilim kurgudan ipuçları alarak, bacaklarında damarlar olan ve derilerinde diken diken tüyler bulunan gerçekçi robotlar geliştiriyor. Çin'in Dalian kentindeki EX Gelecek ve Bilim Müzesi, robotları olabildiğince özelleştirilebilir ve gerçekçi hale getirmeyi amaçlayan robot teknolojisinin gelişmiş biçimlerini sergiliyor.
Çin devlet bağlantılı medya kanalı CGTN tarafından yayınlanan müzenin araştırma ve tasarım merkezinde yapılan bir geziye göre, müzedeki teknisyenler dinamik 3D robotlar oluşturmak için özellikleri ve uzuvları tarayabiliyor.
YouTube'da yayınlanan bir videoda, bir gazetecinin yüz hatları "kendi androidini kişiselleştirmek" için taranıyor. Vücudunun parçaları daha sonra 3D yazdırılıyor. Video, giyilebilir bir eldiven aracılığıyla 3D baskılı robotik bir uzvun hareketlerini kontrol ettiğini gösteriyor.
Müzenin başkan yardımcısı Yang Jianguo, CGTN ile yaptığı görüşmede "Deri tıbbi sınıf biyonik silikondan yapılmıştır ve derisinde diken diken tüyler, ayaklarda damarlar ve avuç içi çizgileri var – hepsi çok gerçekçi" diyor.
Müzenin robotları, yerleşkesinin dışına da çıkartıldı. Kasım ayında Facebook'a yüklenen bir videoda müzenin robotlarından biri yüz kalkanı takıyor ve insanları Dalian'daki COVID-19 test sitelerine yönlendiriyor.
Eylül 2021'de açılan müzede Albert Einstein ve Steve Jobs'dan ilham alarak modellenen robotlar da bulunuyor.
Çin, son yıllarda yapay zeka endüstrisinde ileriye doğru adımlar attı, hatta pazarlama kampanyalarını yönetmek için gerçekçi ve çılgınca popüler AI idolleri yarattı. Ülke ayrıca Pekin Olimpiyat Oyunları sırasında yemek hazırlayan robot şefler ve masalara yiyecekleri indiren robotik "garsonlar" ile bir dizi robot yerleştirdi.
2018 yılında, Guangdong merkezli cinsel amaçlı bebek yapımcıları WMDOLL, temel soruları yanıtlamak için bir kelime veri tabanı ile donatılmış, yapay zeka ile çalışan bir cinsel amaçlı bebek geliştirmişti. Aynı yıl, Çin medya kuruluşu Sixth Tone, yine Dalian merkezli bir şirket olan cinsel amaçlı bebek üreticisi EXDOLL'un bulaşık yıkayabilen ve sohbet edebilen "akıllı" bir seks bebeği üzerinde çalıştığını bildirdi...
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