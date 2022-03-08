Çin'in Ultra Gerçekçi Robotları: Aralarında Steve Jobs ve Einstein Bile Var

Çin'de bir müze, bacaklarında damarlar olan ve derilerinde diken diken tüyler bulunan ultra gerçekçi robotlar geliştiriyor. Üstelik bunların arasında, Albert Einstein ve Steve Jobs'dan ilham alarak modellenen robotlar da bulunuyor.