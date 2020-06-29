Kayıp Kıta Zelandiya'nın Haritaları, İnternette Yayınlandı

Dünya'da 7 kıta olduğunu biliyor olmalısınız. Peki ama suların altında kalan sekizinci kıta Zelandiya'yı hiç duydunuz mu? Uzmanlar, işte bu kayıp kıtanın, yani Zelandiya'nın haritalarını çıkardılar.

29 Haziran 2020 10:00

Levent Öztürk