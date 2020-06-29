Kayıp Kıta Zelandiya'nın Haritaları, İnternette Yayınlandı

Dünya'da 7 kıta olduğunu biliyor olmalısınız. Peki ama suların altında kalan sekizinci kıta Zelandiya'yı hiç duydunuz mu? Uzmanlar, işte bu kayıp kıtanın, yani Zelandiya'nın haritalarını çıkardılar.

  • Levent Öztürk
Kayıp Kıta Zelandiya'nın Haritaları Yayımlandı
GNS Science

Muhtemelen, gezegenimizde yedi kıta olduğunu biliyorsunuz: Afrika, Asya, Antarktika, Avusturalya/Okyanusya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika. Ancak pek çok jeolog, Zelandiya'nın da bu grubun içerisinde yer alması gerektiğini savunuyor.

Yeni bir proje sayesinde uzun süredir kayıp olan bu kıtanın detaylı haritalarını incelemek mümkün. Aynı zamanda Te Riu-a-Maui olarak da bilinen Zelandiya kıtası, güneybatı Pasifik'te 5 milyon kilometrekare alana sahip. Yeni Zelanda, Yeni Kaledonya ve birkaç Pasifik adası hariç, "Sekizinci Kıta"nın %94'ü şu anda Avusturalya'nın doğu kıyısının açıklarında suyun altında yatıyor. 2017 yılında Yeni Zelanda, Yeni Kaledonya ve Avusturalya'dan jeologlar, Zelandiya'nın bir mikro-kıta veya kıta parçası yerine kıta olarak tanımlanmak için gerekli tüm şartları yerine getirdiği sonucuna ulaşmışlardı.

Zelandiya'nın Tarihi

Yeni Zelanda araştırma grubu GNS Science jeologları, okyanus tabanının ve Dünya'nın sekizinci kıtasının tektonik kaynağının etkileyici bazı haritalarını yayımladılar.

Zelandiya, Jurassic döneminde (yaklaşık 180 milyon yıl önce) var olan tarihi Gondwanaland süper-kıtasından koparak 79 ile 83 milyon yıl öncesinde bir dönemde ortaya çıktı. Gondwana'nın kalıntıları, aralarında Güney Amerika, Afrika, Antarktika, Avusturalya, Hindistan alt-kıtası, Arabistan ve son olarak da Zelandiya olmak üzere günümüzdeki kıtasal alanın yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor.

Zelandiya, 50 ve 35 milyon yıl önce muazzam yükseklik değişimleri yaşadı ve batarak bugün görülen (veya görülemeyen) su altı kıtasına dönüştü.

Son yıllarda bu batık kıtayı araştıran projelerin sayısı artmış olsa da, büyük oranda gizli olan kıta hakkında halen bilmediğimiz pek çok şey bulunuyor.

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