Uluslararası Uzay İstasyonu, Güneş'in Önünden Geçerken "Yakalandı"

Uluslarası Uzay İstasyonu, Güneş'in önünden bir TIE savaşçısı (Star Wars) edasıyla geçerken yakalandı. İşte o büyüleyici fotoğraf ve hikayesi...

30 Haziran 2020 15:00

Levent Öztürk