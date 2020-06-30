Uluslararası Uzay İstasyonu, Güneş'in Önünden Geçerken "Yakalandı"

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) gökyüzünde bir fotoğrafını yakalamak oldukça zor. Güneş'in önünden geçerken etkileyici bir fotoğrafını yakalamak ise çok daha büyük bir başarı. Bu yüzden de NASA fotoğrafçısı Joel Kowsky'nin büyük bir tebriği hak ettiği rahatlıkla söylenebilir.
NASA, 24 Haziran tarihinde UUİ Güneş'in önünden "yaklaşık olarak saniyede 5 mil" (yaklaşık olarak saniyede 8 kilometre) hızla geçerken görüntülendiği altı karenin birleştirilmesi ile oluşan büyüleyici bir görseli yayınladı. Ayrıca NASA, 10 fotoğraftan oluşan geçişin kısa bir videosunu da yayınladı.
Bu görüntüyü ortaya çıkarmak, yetenek, donanım ve zamanlanın birleşimini gerektiriyor. Her ne kadar istasyonun silueti Star Wars'dan (Yıldız Savaşları) bir TIE savaşçısına (TIE Fighter) benziyor olsa da, yanlarında görülen çıkıntılar aslında büyük UUİ güneş paneli düzenleri.
UUİ, yörüngedeki unsurların bir araya geldiği bir noktadan çok daha fazlasını temsil ediyor. İstasyonda şu anda iki Rus kozmonot ve üç NASA astronotu bulunuyor. NASA mürettebatının içinde SpaceX Crew Dragon ile astronotların ilk kez taşındığı görevde yer alarak Mayıs ayının sonlarında istasyona ulaşan astronotlar Bob Behnken ve Doug Hurley de yer alıyor.
Uzay istasyonunu kameranız veya çıplak gözle kendiniz görmek istiyorsanız, NASA'nın Spot the Station (İstasyonu Bul) sitesine bakabilir ve üzerinizden geçeceği zaman bildirim almak için üye olabilirsiniz.
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