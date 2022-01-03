Uluslararası Uzay İstasyonu, yaşanan Sorunlara Rağmen Henüz Ölmeyecek!

NASA Yöneticisi Bill Nelson, Cuma günü yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin Uluslararası Uzay İstasyonları operasyonlarını 2030 yılına kadar uzatmayı taahhüt ettiğini söyledi. Nelson yaptığı bir açıklamada, "Uluslararası Uzay İstasyonu, barışçıl uluslararası bilimsel işbirliğinin bir işaretidir ve 20 yıldan fazla bir süredir insanlığa fayda sağlamak için muazzam bilimsel, eğitimsel ve teknolojik gelişmeler sağladı. Biden yönetiminin istasyon operasyonlarını 2030'a kadar sürdürmeyi taahhüt ettiğini açıklamaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.
Uzatma kararı, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nu bırakıp düşük Dünya yörüngesindeki ticari uzay istasyonlarına ve diğer özel platformlara geçiş planları yaptığı sırada geldi. Aralık ayının başlarında, NASA üç şirkete (Blue Origin, Nanoracks ve Northrop Grumman) uzay istasyonları ve uzaydaki diğer "ticari destinasyonlar" için tasarımlar geliştirmek amacıyla 400 milyon dolardan fazla hibe yapacağını açıklamıştı. NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu bırakıp Ay ve Mars görevlerine odaklanmayı planlıyordu. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kullanımının 2024'te bitirilmesi planlanmıştı, ancak NASA istasyonun teknik açıdan 2028'e kadar dayanabileceğini söylüyordu.
Son dönemde sık sık yaşanan sorunlarla gündeme gelen ISS için 2030 yılı oldukça iddialı bir hedef gibi görünüyor. Eğer bu hedefe ulaşılmak isteniyorsa, önemli bakım süreçlerinin yaşanmasının gerektiği açıkça görülebiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın