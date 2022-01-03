Uluslararası Uzay İstasyonu, yaşanan Sorunlara Rağmen Henüz Ölmeyecek!

NASA, neredeyse her hafta eni bir sorunla karşılaşılsa da, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kullanımının 2030'a kadar uzatıldığını duyurdu!