Ünlü Oyun Serisi Destiny, Ekmek Kızartma Makinesi Oldu!

Microsoft'un şakayla başlayan buzdolabı hikayesi gerçek olmuş ve Xbox Mini Buzdolabı'nı satışa çıkaracağını resmi olarak açıklamıştı. Bu haberin ardından bir şaşırtıcı haber de ünlü oyun serisi Destiny'den geldi.
Destiny'nin geliştirici ekibi Bungie'nin internet mağazasında ortaya çıkan bu ekmek kızartma makinesinin adı Destiny Toaster. 85 Dolar fiyatla ön satışa çıkan ekmek kızartma makinesinin üzerinde Destiny logosunu görüyoruz. Peki, neden? Bungie, neden bir ekmek kızartma makinesi yapmış?
Aslında bu hareket tamamen bir hayır işinin eseri. Bungie, geçtiğimiz yıl haziran ayında kanser tedavisi ve diğer yaşamı tehdit eden hastalıklar konusunda uzmanlaşmış pediatrik tedavi merkezi için 800 binden fazla bağış toplamıştı. O dönemde hayranlarını harekete geçirmeye yardımcı olmak için, 777.777,77 dolarlık hedefe ulaşıldığı takdirde bir ekmek kızartma makinesi yapacaklarının sözünü veren şirket, hedefe ulaşılmasının ardından bu sözünü tutmuş. Bu cihazın satışından elde edilen karın yüzde 10'u da yine araştırma hastanesine gidecek.
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