Şakayla Başlamıştı; Gerçek Oldu: Microsoft'tan Xbox Buzdolabı Geliyor!

Microsoft'un Xbox Series X'i tanıttığı gün interneti kasıp kavurmaya başlayan şaka gerçek oldu: Microsoft, Xbox Mini Buzdolabını satışa sunacağını resmi olarak açıkladı; bir de tanıtım videosu yayınlamayı ihmal etmedi...

Microsoft'tan Xbox Buzdolabı Gerçek Oldu

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