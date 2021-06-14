Şakayla Başlamıştı; Gerçek Oldu: Microsoft'tan Xbox Buzdolabı Geliyor!

Aslında her şey bir şakayla başlamıştı. Xbox Series X ilk tanıtıldığında, bazı yorumlar konsolun minik bir buzdolabına benzediği yönünde olmuştu. Ardından Microsoft'un, gerçekten Xbox Series X temalı bir mini buzdolabını satışa sunacağı söylentileri yayılmaya başladı. Ve şimdi Xbox Mini Buzdolabı, resmi olarak gerçeğe dönüşüyor. Dahası, bu yılın sonuna kadar elinizde olabilir.
Microsoft'tan Xbox pazarlama şefi Aaron Greenberg, bir süre önce, Twitter'ın #BestofTweets yarışmasını Xbox hesabının kazanması halinde gerçek bir Xbox Series X mini buzdolabının tasarlanıp satışa sunulacağının sözünü vermişti. Bu yarışma kazanıldı ve beklenen haber de geldi.
Microsoft, E3 2021 konferansının sonunda, Kasım veya Aralık ayında piyasada olacak mini buzdolabı için bir de tanıtım videosu yayınladı.
Xbox Mini Buzdolabının dünya çapında satışa sunulup sunulmayacağı belli değil, ancak öyle olduğunu umuyoruz. Sonuçta bu buzdolabı, hatıra ve eşya toplamayı seven oyuncular için olmazsa olmaz bir ürün olmaya aday...
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