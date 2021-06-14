Şakayla Başlamıştı; Gerçek Oldu: Microsoft'tan Xbox Buzdolabı Geliyor!

Microsoft'un Xbox Series X'i tanıttığı gün interneti kasıp kavurmaya başlayan şaka gerçek oldu: Microsoft, Xbox Mini Buzdolabını satışa sunacağını resmi olarak açıkladı; bir de tanıtım videosu yayınlamayı ihmal etmedi...