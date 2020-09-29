Ünlü oyunun fişi 11 yıl sonra çekiliyor! İşte sebebi

11 yıl önce dünyanın en çok konuşulan oyunları arasında yer alan ve Facebook üzerinden oynanan oyunlardan olan FarmVille'in fişi çekiliyor. Oyunun geliştirici Zynga sona ereceği tarihi duyurdu...