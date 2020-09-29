Ünlü oyunun fişi 11 yıl sonra çekiliyor! İşte sebebi

11 yıl önce dünyanın en çok konuşulan oyunları arasında yer alan ve Facebook üzerinden oynanan oyunlardan olan FarmVille'in fişi çekiliyor. Oyunun geliştirici Zynga sona ereceği tarihi duyurdu...

Ünlü oyunun fişi 11 yıl sonra çekiliyor! İşte sebebi

Yaklaşık 11 yıl önce Facebook denilince ilk akla gelen oyun olan , bir neslin çiftçilik becerilerini geliştirmesini sağlayan FarmVille tamamen kapatılıyor. Geçtiğimiz günlerde Türk oyun şirketi Peak'i ve Rollic Games'i satın alan Zynga, FarmVille için üzücü bir açıklama yaptı.

BU YIL SONUNDA KAPATILACAK

Zynga'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2009'daki ilk lansmanından bu yana geçen inanılmaz 11 yılın ardından, Facebook'ta orijinal FarmVille oyununun kapatıldığını resmi olarak duyuruyoruz. Daha önce belirtildiği gibi Adobe, Flash Player'ı tüm web tarayıcıları için dağıtmayı ve güncellemeyi durduracak ve Facebook, 31 Aralık 2020'den sonra platformdaki Flash oyunlarını desteklemeye son verecek. Bunun sonucundan FarmVille de doğrudan etkilenecek."

Oyuncular 31 Aralık'a kadar oyunu oynamaya devam edecek, ancak oyun içi sanal öğelerin satın alınması 17 Kasım'dan itibaren devre dışı bırakılacak.

FARMVILLE 2 VE 3 OYNANABİLECEK

FarmVille'in kapatılmasından sonra FarmVille 2: Tropic Escape ya da yaklaşmakta olan FarmVille 3'ü oynamaya devam edebilecekler.

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