Türkiye'deki oyun şirketleri nasıl yabancı yatırımcının gözdesi oldu?

Son dönemde oyun pazarındaki büyüme dikkat çekici boyutta. Özellikle Covid-19 salgınından spor ve müzik gibi eğlence sektörleri olumsuz etkilenirken dijital oyun sektöründeki büyüme trendi, yukarıya doğru ivme kazandı.
Ekonomist'in haberine göre Global oyun pazarı, 2019'da 138 milyar dolarlık bir hacme ulaştı ve bu yıl sonunda 160 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye oyun pazarı ise geçtiğimiz yıl 800 milyon dolar büyüklüğündeydi. Bu yıl sonunda ise 1 milyar doları aşacağı ifade ediliyor. Sektördeki büyüme sürerken, oyun şirketleri de yatırımlarına devam ediyor. Mobildeki büyüme de dikkat çekici.
AdColony araştırma şirketi de Global Web Index ile bu konuda rapor yayınladı. Rapor, Türkiye'deki tüm internet kullanıcılarının yüzde 84'ünün en az bir cihaz ile mobil oyun oynadığını gösteriyor. Mobil oyuncuların en sevdiği oyun türü yüzde 49,2 ile aksiyon-macera oyunları olurken, yüzde 46,2 ile puzzle ve yüzde 45,7 ile yarış oyunları takip ediyor.
İşin dikkat çekici bir diğer boyutu ise yabancı yatırımcının Türkiye'deki oyun şirketlerine olan ilgisi.
İstanbul'da kurulan Peak'ın 1.8 milyar dolara ABD'li Zynga tarafından satın alındı. Zynga daha sonra da 168 milyon dolara İstanbul merkezli Rolling Games'i aldı. Son 5 yılda Türkiye oyun sektörüne yabancılar tarafından 2,4 milyar dolar yatırım gerçekleştirildi. Peki yabancı yatırımcılar neden Türkiye'de oyun sektörüne ilgi duyuyor?
BBCTürkçe'nin haberine göre Zynga'nın Yayın Müdürü Bernard Kim Türkiye'ye yatırım yapmalarının en büyük sebebi olarak 'çıkardıkları oyunlara tutkuyla yaklaşan ekipler ve şirketlerin çalışma etiği'ni gösteriyor.
Habere göre Türkiye'de oyun sektörünün başarılı olmasında rol oynayan faktörler arasında üretilen mobil oyunların dünya çapında popüler olması, genç nüfusun mesleki ilgisinin oyun sektörüne kayması ve kimi oyun şirketlerinin küresel bir markaya dönüşmesi var.
Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Karayalçın, 2010'lu yılların başında mobil oyunların devreye girmesiyle oyun sektöründeki büyümenin hızlandığını söylüyor. Karayalçın "Bilgisayara oyun geliştirmek daha vakit alan bir şey. Mobil platformlarla 5-6 kişi daha hızlı oyun geliştirme imkanı doğdu. Böylece başarı hikayelerinin sayısı arttı" diyor. Karayalçın'a göre önümüzdeki dönemde oyun geliştirici sayısının artmasıyla satın almalar ve yatırımlar devam edecek. Karayalçın, 2015 yılı itibarıyla devlet tarafından verilmeye başlanan desteklerin de oyun şirketlerinin büyümesinde önemli rol oynadığını söylüyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, oyun sektöründeki yerli girişimlere son 10 yılda 426,7 milyon lira destekte bulundu. TÜBİTAK desteğiyle kurulan bu şirketlerden biri de merkezi İzmir'de olan Ruby Games. Ruby Games, 2020'nin dünyada en çok indirilen mobil oyunu Hunter Assassin'in geliştiricisi. Oyun dünya çapında yaklaşık olarak 270 milyon indirmeye ulaştı. Şirket, Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (EGE Teknopark) bünyesinde 2018 yılında kuruldu.
YABANCI YATIRIMCI İLGİSİNİN NEDENİ NE?
BBCTürkçe'ye konuşan Ruby Games'in kurucusu Mert Can Kurum, "Türkiye'deki bazı başarılı işler bunun iyi yapılabileceğini, ucuz maliyetle başarılabileceğini yabancı yatırımcıya gösterdi. Peak Games'in, Gram Games'in, Masomo'nun çok güzel işler yapması yatırımcıların gözünün Türkiye'ye dönmesini sağladı" diyor.
ZYNGA YAYIN MÜDÜRÜ: NEDEN TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETLERE YATIRIM YAPTI?
2020'deki iki satın almadan önce 2018 yılında 250 milyon dolara İstanbul merkezli Gram Games'i bünyesine katan Zynga Yayın Müdürü Bernard Kim neden Türkiye'deki oyun şirketlerine yatırım yaptıklarını şöyle anlatıyor:
"Bunun nedeni öncelikli olarak insanlar ve oyunlar. Mobil oyunlarda kazanmak isteyen tutkulu ekipler bulmak istiyoruz. Türkiye'deki ekiplerle de çok güçlü bir şekilde kültürümüz uyuşuyor. Aradığımız önemli bir şey ürünlere duyulan tutku"
Türkiye'deki şirketlerin küresel düşündüğünü de vurgulayan Kim, satın almaların gerçekleşmesinin ardından ekiplerin çalışma etiğini kaybetmediğini de söylüyor.
HİPER-BASİT OYUNLAR HIZLI BÜYÜYOR
Zynga'nın bu yıl satın aldığı Rollic Games, daha çok 'hyper-casual' yani 'hiper basit' kategorisinde geliştirdiği oyunlarla bilinen bir şirket. Hiper basit, minimal bir arayüze sahip, oynaması kolay ve genelde ücretsiz oyunlara verilen bir isim.
Financial Times'ın haberine göre Zynga'nın CEO'su Frank Gibeau, hiper basit oyunların mobil oyunlar içinde en hızlı büyüyen kategori olduğunu söylüyor.
Ruby Games'in kurucusu Mert Can Kurum'a göre de Türkiye'deki oyun şirketlerinin başarılı olmasında rol oynayan bir diğer faktör oyun geliştiricilerin hiper basit oyunlara kolay bir şekilde uyum sağlaması oldu.
Bu alanda Türkiye'ye özel bir ilginin doğduğunu söyleyen Kurum, hiper basit oyunların geniş bir kitleye hitap etmesi, anlaşılmasının ve oynanmasının kolay olması dolayısıyla ilgi gördüğü görüşünde.
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