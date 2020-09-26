Türkiye'deki oyun şirketleri nasıl yabancı yatırımcının gözdesi oldu?

Peş peşe büyük satın almalar gözleri Türkiye'deki oyun sektörüne çevirdi. Peki, Türkiye'deki oyun şirketleri neden yabancı yatırımcının gözdesi haline geldi? İşte yorumlar, sektörün son durumu ve Zynga Yayın Müdürü'nün 'Neden Türkiye'deki şirketler' sorusuna verdiği yanıt...