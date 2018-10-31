Ünlü Yazar ve Facebook'tan Yeni Roman Konsepti
James Patterson, Facebook Messenger üzerinden bir 'etkileşimli roman' yayınlamaya hazırlanıyor!
James Patterson'un son romanı The Chef, Facebook Messenger için 'interaktif bir okuma deneyimi' olarak yayınlanacak.
Roman, şubat ayında ciltli olarak yayınlanacak. Ancak kitap ile etkileşimi arttırmak isteyen Facebook, okuyucuların video ve ses klipleri aracılığıyla öykü ile etkileşim kurmasını sağlayacak bir önizleme oluşturmak için yazarla birlikte çalıştı. Özelliği denemek için Messenger uygulamasında 'The Chef Book Test Page' bölümüne gidebilirsiniz.
Alex Cross serisinin de arkasındaki yazar olan Patterson, aynı zamanda Facebook'un kitap adına olan sayfasından katılabileceğiniz canlı bir Soru-Cevap oturumu düzenleyecek ve önemli karakterleri için Instagram profilleri de oluşturdu.
En çok satanlarda olan Amerikalı yazar Patterson, bir milyonun üzerinde e-kitap satışı yapan ilk kişi olarak Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırmıştı.
Hikayeleri paylaşmanın yeni yolları olan dijital format çağında insanların dikkat süreleri de kısaldı. Bunu göz önüne alan yazar 2016 yılında, BookShots platformu için bir dizi mini-roman yazdı. Her kitap 150 sayfanın altında ve maliyeti 5 dolardan (yaklaşık 27 TL'den) azdı. Yazar bu formatı, "Bunları hızla okuyabilirsiniz - film okumaktan gibi bir deneyim" şeklinde açıklıyor.
Yavuz Alp Şimşek
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın