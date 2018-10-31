Ünlü Yazar ve Facebook'tan Yeni Roman Konsepti

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Nostalji: 80'ler

Savaş Makineleri

Kayıp Şehirler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Korsanlar

Vahşi Batı

Dinozorlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim