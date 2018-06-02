Unutulmaz DOS oyunları
Windows yokken DOS vardı. Bugünün grafik canavarı oyunlar yokken piksel piksel DOS oyunları vardı. İşte asla unutamayacağımız 40 efsane DOS oyunu!
Duke Nukem, The Settlers ve fazlası... Eğer oyunculuk tarihiniz biraz eskilere dayanıyorsa, daha doğrusu DOS yıllarına kadar uzanıyorsa, siz de bu efsane oyunlarla bolca vakit geçirmiş olmalısınız.
Nerede o eski oyunlar?
Bugünün grafik canavarı oyunlarına hiç benzemeseler de, kocaman piksellerin bir araya gelmesiyle oluşan grafiklerle çok ilkel görünseler de, bu oyunlar pek çoğumuza halen "nerede o eski oyunlar" dedirtmeyi başarabiliyor. Biz de, eski günlerin anısına, unutulmaz 40 DOS oyununu bir araya getirdik; bir nevi onlara saygı duruşunda bulunduk.
Şimdi hiç vakit kaybetmeden galerimize buyurun ve seçtiğimiz 40 oyunu birlikte hatırlayalım. Galerimizde yer almasalar da, daha onlarca klasik oyun olduğunu da biliyoruz. Sizin için unutulmaz olan DOS oyunlarını yorumlarınızda paylaşabilirsiniz.
İşte, üzerlerinden bir 35 yıl daha geçse de, asla unutmayacağımız 40 DOS oyun klasiği... Tıklayın...
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