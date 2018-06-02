Unutulmaz DOS oyunları

Windows yokken DOS vardı. Bugünün grafik canavarı oyunlar yokken piksel piksel DOS oyunları vardı. İşte asla unutamayacağımız 40 efsane DOS oyunu!

Unutulmaz DOS oyunları

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