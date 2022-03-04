Üretkenlik ve Mobilitenin Yeni Üyesi: HUAWEI MateBook D15 R5

HUAWEI MateBook D15 R5, serinin klasik görünümünü korurken, içinde yepyeni bir donanım barındırıyor.

Mobilitenin Yeni Üyesi: HUAWEI MateBook D15 R5

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