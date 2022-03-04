Üretkenlik ve Mobilitenin Yeni Üyesi: HUAWEI MateBook D15 R5

HUAWEI MateBook D15 R5, ne formdan ne de işlevden ödün vermeden MateBook Serisi'nin zarif görünümünü koruyor. Minimalist, alüminyum metalik gövdeden eğimli yumuşak kıvrımlı kenarlara kadar, tasarımındaki her detay belli bir amaç doğrultusunda geliştirildi.
Akıllı telefonun dokunmatik kontrol sensöründen ilham alan HUAWEI, HUAWEI Free Touch dokunmatik yüzey tasarımını daha tutarlı bir his ve kontrol deneyimi sunan çok geniş tıklanabilir alana sahip HUAWEI MateBook D15 R5'e de dahil etti. Ayrıca HUAWEI hem duyu hem de dokunma konusunda gerçekten entegre çok işlevli bir deneyim için HUAWEI Share alanını dokunmatik yüzeye yerleştirdi. Bu özellikler bir araya gelerek kullanıcıların dizüstü bilgisayarla yüksek üretkenlik elde etmelerine yardımcı oluyor.
Daha kolay ve akıllı bağlantı
HUAWEI MateBook D15 R5, yenilenen HUAWEI Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi. Bu yeni özelliklerle, HUAWEI MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.
MateBook D15 R5 ayrıca 2 adet USB 2.0 tip A, 1 adet USB 3.0 tip A ve 1 adet USB-C bağlantı noktası ile 1 adet HDMI ve ses giriş-çıkış jakını da barındırıyor.
Hafif bir dokunuşla göz kamaştırıcı FullView
HUAWEI MateBook D15 R5, ince çerçeve ve yüzde 87'lik yüksek ekran - gövde oranıyla sektör lideri FullView ekrana sahip. Bu rakipsiz tasarım yalnızca dizüstü bilgisayar kullanıcılarına daha geniş bir görüntüleme alanı sağlamakla kalmıyor, kesintisiz ve sürükleyici bir deneyim de sunuyor.
HUAWEI MateBook D15 R5'in diğer bir ayırt edici özelliği, kullanıcıların HUAWEI MateBook Serisi'nden beklediği ince profili ve hafifliği. Rakipsiz FullView Ekran sayesinde HUAWEI MateBook D15 R5, 16,9 mm inceliğe ve 1,63 kg ağırlığa sahip. MateBook D15 R5, her zaman hareket halinde çalışan profesyoneller için tasarlanmış yüksek taşınabilirliği sunuyor.
Sürekli iyileştirme yoluyla tavizsiz kalite
Yeni nesil HUAWEI MateBook D15 R5, gelişmiş performansı, verimliliği, yeni akıllı ısı yayma sistemi, HUAWEI Free Touch dokunmatik yüzey tasarımı ve Çoklu Ekran İş Birliği özellikleriyle çalışan profesyoneller için Mobil Üretkenlik 3.0 çağında devrim yaratıyor.
Üstün pil ömrü
HUAWEI MateBook D15 R5, 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip. 42 WH güçlü piliyle, 9,5 saate kadar kesintisiz 1080p video izlemek de mümkün. HUAWEI MateBook D15 R5, bilgisayarı 30 dakikada yüzde 53 oranında şarj edebilen 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip.
Yenilenen HUAWEI MateBook D15 R5, AF30 Mouse, Swift Sırt Çantası ve AX3 Dual Core router hediyeleri dahil olarak 10.499 TL tavsiye edilen kullanıcı fiyatı ve vade farksız dört taksit imkanıyla HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Kullanıcılar, Huawei Online Mağaza'dan bu ürüne özel 1000 TL'lik kupon fırsatı da yakalayabilirler. MateBook D15 R5 ile birlikte MateView GT 34 inç veya MatePad 11'den birini satın alanlara ayrıca sepette yüzde 10 indirim uygulanıyor.
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