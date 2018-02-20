Ürettiği OLED paneller Samsung'un elinde kaldı...

Samsung'un iPhone X için ürettiği paneller, Apple'ın üretimi düşürmesi ile beraber firmanın elinde kaldı!

  • Levent Öztürk
OLED paneller Samsung'un elinde kaldı...

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