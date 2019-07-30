USB Bellek ile Yapılabilecek 6 Şey
Hayatımızdaki varlığını koruyan USB flaş sürücülerle neler yapabileceğinizi görünce siz de şaşıracaksınız!
USB bellekleri dosya taşımak ve yedeklemek için hepimiz kullanıyoruz. Ancak USB sürücülerle yapabileceğiniz başka birçok şey var, bilgisayarınızın kilidini açmak gibi. İşte USB flaş sürücünüzle yapabileceğiniz 6 ilginç şey
1. PC'nizi USB Çubuğuyla Açın
Bilgisayarınızı filmlerde olduğu gibi fiziksel bir anahtarla açmak istiyorsanız, ücretsiz Predator aracını kullanabilirsiniz. Predator, USB flaş cihazını bir erişim kontrol cihazına dönüştürüyor, böylece parolanızı girmeden, USB belleği takarak giriş yapabiliyorsunuz.
İndirin: Predator
2. Taşınabilir Uygulamaları Her Yerde Çalıştırın
Taşınabilir uygulamaları ve oyunları USB belleğe kopyalayıp, yanınızda taşıyabilirsiniz. Bu sayede yanınızda tutmak istediğiniz uygulamaları, herhangi bir PC'de kullanabilirsiniz.
3. ReadyBoost ile Performansı Artırın
Sabit disk hızları günümüzde USB hızlarını geçtiğinden, bu ipucu daha çok eski PC'leri ilgilendiriyor. Yavaş bir sabit diskiniz varsa, USB belleği takın ve Windows Gezgini'nde USB belleğe sağ tıklayın, ardından Özellikler'e tıklayın. Burada ReadyBoost sekmesine geçin. USB belleğiniz yeterince hızlıysa ve içerisinde 256MB'tan fazla boş yer varsa, buradaki seçenekleri kullanabileceksiniz.
4. Win32 Disk Imager ile Yedek Alın
Win32 Disk Imager genellikle ön yükleme USB'leri oluşturmak için kullanılıyor, ancak USB'den imaj oluşturma işini de yapabiliyor. Aracı kurup çalıştırın, USB çubuğunu takın, hedefi seçin ve imaj dosyasının adını yazın. Read düğmesine tıklayarak disk içeriğini kopyalayabilirsiniz.
Disk imajını geri yüklemek için imaj dosyasını bulun ve Write'a tıklayın.
İndirin: Win32 Disk Imager
5. Yolculuk Belgelerini Saklayın
Yurt dışına sıkça çıkıyorsanız, vize, rezervasyon onayları ve hatta pasaport gibi belgelerin taranmış bir kopyasını USB flaş sürücüsünde, yanınızda taşımanızda fayda olabilir. Bu belgelerin herhangi birini kaybetmeniz halinde, USB'de sakladığınız belgeler imdadınıza yetişebilir.
6. İşletim Sistemlerini Deneyin
Windows 10 kurulumu yapan bir USB oluşturabileceğiniz gibi, direkt olarak USB'den çalışan Linux dağıtımlarını da deneyebilirsiniz. Hatta macOS yüklemeye yarayan bir USB bile oluşturabilirsiniz.
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