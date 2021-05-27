USB-C Şarj Cihazlarına Büyük Güncelleme: 240W Güç Desteği Geliyor!

USB şarj cihazlarına büyük bir güncelleme geliyor. Şu an en hızlı USB Type-C şarj cihazları 100W'a kadar destek sağlarken, yakın bir gelecekte işler değişecek ve 240W'a kadar güç mümkün hale gelecek.
USB şarj cihazları, yeni yayınlanan USB Type-C 2.1 spesifikasyonu revizyonu ve USB Implementers Forum tarafından yayınlanan USB Power Delivery spesifikasyonunun revizyonu sayesinde yakın gelecekte büyük bir güncelleme alacak. Böylece yeni spesifikasyonu destekleyen kablolar ve cihazlar mevcut 100W yerine tam 240W'a kadar şarj sağlayabilecek.
Elbette bu denli yüksek güçte şarj imkanı sağlayan adaptörlerden yalnızca akıllı telefon tarafından faydalanılmayacak. Hepsi bir arada olarak kullanılabilecek olan bu şarj adaptörleri, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlar dahil pek çok elektronik cihazı tek noktadan şarj etmek için ideal. Şu an halihazırda 100W'lık bu tipte şarj adaptörleriyle de benzer işi yapabiliyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde incelediğimiz Mcdodo GaN 100W şarj cihazı da bunlardan biriydi.
Peki, 240W desteği sağlayan USB Type-C cihazları geldiğinde eski cihazları destekleyecek mi? Elbette, geriye uyumluluk konusunda bir sorun yok, ancak 240W gücünde şarj elde etmek için ona uygun kablo gerekecek.
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