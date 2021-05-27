ARM, İlk "Yüzde 30'luk" İşlemcisi ARMv9'u Resmi Olarak Duyurdu!

Geçtiğimiz mart ayında Arm, 10 yıllık Armv8 teknolojisinin halefinin Armv9 olacağını duyurmuştu. Şimdi ise şirket, yeni mimariye dayanan dünyanın ilk CPU tasarımlarını tanıttı ve Armv9 hakkında daha fazla bilgiyi paylaştı.
Yeni Armv9, selef mimari Armv8'e kıyasla büyük performans iyileştirmeleri vadediyor. Birince nesil Cortex-X1'e kıyasla tam yüzde 30'luk performans artışı sağlayan Cortex-X2 çekirdeklerinden güç sağlayan Armv9, günümüz dizüstü bilgisayarlarında yer alan işlemcilerden de yüzde 40 oranında yüksek performans sağlayabiliyor.
Arm'ın bu CPU'su hem dizüstü bilgisayarlar hem akıllı telefonlar için kullanılabilir durumda. Arm, tanıtım için hazırladığı görselle Intel Core i5-1135G7'ye de atıfta bulunmuş ve "genel dizüstü bilgisayar silikonuna" göre yüzde 40'lık performans avantajı sunuyor demiş. Hal böyle olunca, Armv9 şu an büyük bir heyecan yaratmış durumda.
Şimdi sırada Armv9 tabanlı ilk "büyük" CPU olarak tanıtılacak ve enerji verimliliğinde yüzde 30'luk bir iyileşme vadeden Cortex-A710 CPU var. Arm, bu işlemcisiyle de enerji verimliliğini artıracakken, öte yandan önceki nesle kıyasla da makine öğrenimi performansını da 2 kat artırmayı hedefliyor.
Tüm bunlara ek olarak Arm, tüm bu bileşenleri bir araya getirmeye yardımcı olan CoreLink CI-700 Coherent Interconnect ve CoreLIink NI-700 Network-on-Chip Interconnect'i de tanıttı. Bu yeni bileşenler, bant genişliği, gecikme ve güvenlik geliştirmelerinin yanı sıra Memory Taggin Extension gibi Armv9 özelliklerini destekliyorlar.
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