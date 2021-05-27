ARM, İlk "Yüzde 30'luk" İşlemcisi ARMv9'u Resmi Olarak Duyurdu!

ARM, yüzde 30 daha fazla performans sağlayan ilk ARMv9 işlemcilerini resmi olarak duyurdu!

  • Ercan Uğurlu
ARM'nin yeni işlemcisi: İşte ARMv9

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