USB, Telefon ve Laptop'ları Daha Hızlı Şarj Edecek

Yeni teknoloji sayesinde telefon ve dizüstü bilgisayarlar, şarj cihazlarını kontrol edebilecek...

USB, Telefon ve Laptop'ları Daha Hızlı Şarj Edecek

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