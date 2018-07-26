Uydu Fotoğraflarını İndirebileceğiniz 3 Site!
Müthiş uydu fotoğraflarını ücretsiz olarak indirebileceğiniz 3 siteyi sizlerle paylaşıyoruz!
Yeryüzünün ne kadar güzel olduğunu görmek için bir uydu görüntüsüne bakmanız yeterli.
Peki bu görüntüleri nereden bulacaksınız? Bulduğunuz uydu görüntülerini bilgisayarınıza indirebilir misiniz? Evet! Aşağıda size yardımcı olacak 3 ücretsiz siteyi sıraladık.
1. Earth Explorer
ABD Jeoloji Araştırma Kurumu (USGS) tarafından işletilen Earth Explorer, ABD'ye özel haritalar sunsa da oldukça detaylı ve bilgilendirici. Sitedeki bilgiler, Landsat programı ve NASA gibi kaynaklardan toplanıyor.
2. Copernicus
Avrupa Komisyonu (EC) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), dünyanın en büyük dünya gözlem programını ortaya çıkarmıştı. Program kapsamında Sentinel uydularından gönderilen bilgilere, ücretsiz olarak bu siteden erişilebiliyor.
3. NASA Worldview
Worldview, uydu görüntülerine neredeyse canlı olarak bakmanızı sağlayan güçlü bir uygulama. Sitedeki işlevleri kullanarak bir zaman aralığı belirleyip, haritayı indirebiliyorsunuz.
Zeynel A. Öztürk
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