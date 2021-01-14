Uygun Fiyata Yüksek Performans: Regal Android TV

Google ve Netflix lisanslı yeni nesil Regal Android TV'ler ulaşılabilir fiyatı, yüksek performansı ve şık kullanıcı ara yüzü ile maksimum kullanıcı deneyimi vadediyor. Farklı boyutlardaki 4K seçenekleriyle tüketiciyle buluşan televizyonlar, evde sınırsız eğlence imkânı sunuyor.

Regal Android TV Özellikleri Neler?

Evde geçirilen zamanın artması, tüketicinin televizyon beklentisini yükseltti. Yeni nesil Android TV'ler binlerce uygulama ve oyun dünyasının kapısını aralarken; görüntü kalitesiyle evde sinema keyfi yaşamaya olanak tanıyor. Android TV alırken dikkat edilmesi gereken detaylardan biri de işletim sisteminin Google lisanslı olması.

Regal'in yeni nesil televizyonları Android 9.0 Pie işletim sistemi, 6 binden fazla uygulama ve oyuna, 400 binden fazla dizi-film-müziğe erişimi imkanı sağlıyor. Sesli komut özelliği ve istenilen görüntü ve uygulamanın mobil cihazlar aracılığıyla kolaylıkla televizyona yansıtılmasını sağlayan dahili chromecast built-in özelliği bulunan Regal Android TV'ler 1.999 TL'den başlayan fiyatları ile de ulaşılabilir fiyat avantajlarıyla da tercih sebebi oluyor.

Regal'in tüketiciyle buluşturduğu 43, 50, 55 ve 65 inçlik 4K, 43 inçlik Full HD ve 32 inç HD seçenekleri, HDR10 ve Dolby Vision ile Dolby Audio Processing özellikleriyle üst düzey görüntü ve ses kalitesi sunmakla birlikte toplam 8GB dahili hafızaya sahip. Ayrıca Regal Android TV'lerde Google Play'den indirilen uygulamalar eş zamanlı güncelleniyor.

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