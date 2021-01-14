Uygun Fiyata Yüksek Performans: Regal Android TV

Google ve Netflix lisanslı yeni nesil Regal Android TV'ler ulaşılabilir fiyatı, yüksek performansı ve şık kullanıcı ara yüzü ile maksimum kullanıcı deneyimi vadediyor. Farklı boyutlardaki 4K seçenekleriyle tüketiciyle buluşan televizyonlar, evde sınırsız eğlence imkânı sunuyor.