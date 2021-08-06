Huawei'den Amerika'ya Çok Konuşulacak Çağrı

Huawei, Amerika'yı siber güvenlik konusunda "eğitmeye" karar verdi. İlk ders: Huawei dahil olmak üzere satıcılarının Dünya çapında güvenilir olabilmesi için Çin ile işbirliği yapmak gerekli...
Huawei'nin ABD CSO'su Andy Purdy, Başkan Joe Biden'ın Mayıs 2021'de Ulusun Siber Güvenliğini İyileştirmeye İlişkin Yürütme Kararını "şirketlerin yapması gereken minimum şey" olarak değerlendirdi. Eski bir Beyaz Saray siber güvenlik danışmanı olan Purdy, özellikle Yürütme Kararı'nın yalnızca federal kurumlar ve onların özel sektör tedarikçileri için bağlayıcı olduğuna işaret ederken bazı noktalara da dikkat çekti.
Purdy, "Hükümetle iş yapmayan şirketler için, bunlar sadece kılavuz niteliğindedir" diyor. Bu nedenle, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nu işletmeleri Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü tarafından sunulanlar gibi sağlam güvenlik çerçevelerini benimsemeye zorlamaya çağırıyor.
Purdy, "ABD ve diğer ülkeler daha yakın çalışmalı ve günümüzden daha açık bir şekilde bilgi paylaşımında bulunmalı" diyor: "Hükümetler ve firmalar artık siber ticaret ilişkilerini belli normlara oturtacak bir sistem geliştirmeli."
Purdy'nin açıklamasının dikkat çeken bir kısmı da şu şekilde: "Bu, ABD'nin yalnızca G7 ve G20 ortaklarıyla değil, aynı zamanda Çin, Rusya ve diğer ülkelerle de işbirliği içinde çalışması için bir fırsattır. Standartlar ve en iyi uygulamalar, şeffaflık ve uyum mekanizmaları ve hesap verebilirlik konusunda kurallara bağlı bir sistem oluşturulmasını zamanı geldi."
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