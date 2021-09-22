Uzaktan Çalışmada Uç Nokta Güvenliğini Geliştirmenin 3 Yolu

Uzaktan çalışmada uç nokta güvenliği nasıl geliştirilir? Cisco Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Siber Güvenlik Direktörü Fady Younes, bunun 3 yolunu açıklıyor.

Uzaktan Çalışmada Güvenliğin 3 Yolu

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