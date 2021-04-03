Uzay'da Denizanası Olur mu? İşte Astronomları Şaşırtan "Uzay Denizanası"

Astronomlar uzayda radyo dalgaları yayan ve devasa bir denizanasına benzeyen şaşırtıcı bir gök cismi keşfetti.

Astronomları şaşırtan "Uzay denizanası"

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