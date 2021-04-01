Samsung'a Göre Galaxy S7 Aslında Bir Telefon Değilmiş...

Samsung'un, vergi geri ödemesi almak amacıyla Güney Afrika Gelir Hizmetini (SARS) ikna etmek için Galaxy S7'yi, hücresel ağlar için bir telefon dışında hemen her şey olarak sınıflandırmayı denediği ortaya çıktı. Ancak firma, tüm akıllı özellikleri ile birlikte Galaxy S7'nin bir telefon olmasından dolayı bu çabasında – tahmin edilebileceği gibi – başarısız oldu.
Görünene göre Samsung, BT uzmanı Jacques Van Wyk'in de yardımı ile, Güney Afrikalı yetkililere Galaxy S7'nin öncelikli olarak "konuşma veya diğer sesler, görüntüler veya verilerin iletimi veya alınması için bir kablosuz iletişim ağına bağlanan bir aparat" olduğunu ancak "hücresel ağlar için bir telefon olmadığını" söylemiş. Bunun yerine cihazın bir cep bilgisayarı olduğu ve bu yüzden de bir telefon gibi vergilendirilmemesi gerektiğini iddia etmiş.
Cep telefonları son on yıl içerisinde muazzam bir gelişim gösterdi ve günlük konuşmalarda "cep bilgisayarı" olarak tanımlanabildikleri noktaya kadar ulaştı. Bu bilgi ile Samsung ve Jacques Van Wyk, Galaxy S7'nin birincil işlevinin telefon görüşmeleri için hücresel bağlantı sağlamak yerine internete erişmek ve müziklere, oyunlara ve sosyal medya platformlarına erişim sağlamak olduğu sonucuna ulaşmışlar. Ya da ulaşmak istemişler de denilebilir...
Ancak görünene göre SARS aynı fikirde değildi ve Galaxy S7'nin hücresel ağlar için bir telefon olduğunu ve her ne kadar telefonlar yıllar içerisinde gelişmiş olsalar da halen – her ne kadar yazılım tabanlı olsa da – bir tuş takımına, hoparlörlere, mikrofonlara ve SIM kartına /eSIM'e sahip olduklarını ve tam olarak da insanların diğerleri ile hücresel ağlar üzerinden iletişimi için kullanıldığını belirtmiş.
Profesör Ling Cheng, Samsung Galaxy S7'nin, bir hücresel mobil iletişim sisteminin baz istasyonu ile çift yönlü iletişim için tasarlanmış bir hücresel ağ telefonu olduğunu söylüyor.
Yargıç Mngqibisa-Thusi, Galaxy S7'nin dizüstü veya masaüstü bilgisayarlarda bulunabilen işlevlere sahip olmasının, hücresel ağlar için bir telefon olarak temel işlevini azaltmadığı kararına ulaştı. Ayrıca Samsung'un Galaxy S7'yi bir dizüstü/masaüstü bilgisayar olarak yeniden tanımlamaya çalışmasının samimiyetten uzak olduğunu ve cihazın internet kullanımının doğasını ve hedef karakterlerini değiştirmediğini de sözlerine ekledi.
Samsung'un vergi iadesi başvurusu reddedildi ancak firmanın bu deneme için ne kadar ödeme yapması gerektiği açıklanmış değil.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın