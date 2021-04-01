Samsung'a Göre Galaxy S7 Aslında Bir Telefon Değilmiş...

Görünene göre Samsung, Güney Afrika'da Galaxy S7'nin aslında bir telefon olmadığını ispatlamak için büyük bir savaş vermiş. Peki ama Samsung, neden Galaxy S7'nin telefon olmadığını iddia ediyor; bu iddianın sonucunda neler oldu...

  • Levent Öztürk
Samsung, Galaxy S7'nin telefon olmadığını savunmuş

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