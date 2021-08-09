Uzay İstasyonunda Örümcek mi Var? İlginç Mesaj ve Sonrası Haberimizde...

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun içinde serbestçe dolaşan örümcekler olabilir mi? Evet ama ancak astronotların hayal gücünde...
NASA astronotu ve şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Megan McArthur, geçtiğimiz Perşembe günü "hayali" olarak kabul edilebilecek bir şey paylaştı. Her şey, istasyondaki rastgele küçük nesneleri örümceklere benzetmesi ile başladı.
Is it weird that after 100 days on @Space_Station, when I see a small piece of lint or food float by, my body still reacts like "SPIDER!!"??a split second before my brain can chime in with, "Relax, you're in space, remember? No spiders."???— Megan McArthur (@Astro_Megan) August 5, 2021
McArthur Twitter'da "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 100 gün geçirdikten sonra havada uçuşan bir iplik veya yiyecek parçası gördüğümde bir anda ÖRÜMCEK! Diye korkmam mantıklı mı? Bir saniye sonra kendime burasının Uluslararası Uzay İstasyonu olduğunu ve örümcek olamayacağını söylesem de..." yazdı.
Bu tweet, Dünya'da sahip olduğumuz bazı tanıdık tepkilerin, Dünya yörüngesine çıktığımızda da nasıl ortadan kaybolmadığını gösteriyor. NASA'nın resmi Twitter hesabı astronotun tweet'ine "Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda örümcek bulunmuyor, ancak bu oraya hiç örümcek gitmedi demek de değil. Örümceklerin mikro yerçekimi ortamında nasıl ağ ördüğünü incelemek için daha önce istasyona test amaçlı örümcekler getirilmişti" şeklinde yanıt verdi.
Örümcek deneyi 2011'de gerçekleştirilmişti ve bilindiği kadarıyla hiçbir örümcek kaçmadı. Testin sonunda örümceklerin Uluslararası Uzay İstasyonu ortamında da Dünya'daki ağlarına benzer şekilde ağ ördüğü ortaya çıkmıştı.
Kısacası şu anda istasyonda bir örümcek yok ve bu durum, uzun süre uzayda kalan insanların psikolojisi hakkında bize fikir vermenin ötesinde bir özellik taşımıyor.
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