Uzay İstasyonunda Örümcek mi Var? İlginç Mesaj ve Sonrası Haberimizde...

Bir NASA astronotu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda örümcek gördüğünü sanıp heyecanlandığına dair bir mesaj yayınladı. Peki ama Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekten örümcek olabilir mi?