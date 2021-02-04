Uzayda Bir İlk Gerçek Oldu: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Sıra Dışı Olay

Uzayda bir ilk yaşandı; bitki üretiminde yeni bir kilometre taşı aşıldı: Aşılanan bitkiler hayatlarına sağlam bir şekilde devam ediyor.