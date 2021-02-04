Uzayda Bir İlk Gerçek Oldu: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Sıra Dışı Olay

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) astronotlardan kozmonotlara, bitkilere, bakterilere ve mantarlara kadar pek çok canlı organizma var. Hepsinin iyi ve sağlıklı olmasını sağlamak insanların sorumluluğunda, bu nedenle astronot Mike Hopkins bunlardan birinin, bir Çin Lahanasının hasta olduğunu fark ettiğinde, "ameliyat ederek" hayatını kurtardı. Böylece Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ve Uzayda) ilk kez hayat kurtaran bir nakil gerçekleştirildi.
Dünya'da bitkileri aşılama zaten yeterince riskli bir süreç. Uzayda ise daha önce hiç denenmemişti. Hem Hopkins hem de NASA bilim insanlarını şaşırtan bir şekilde, Vegetable Production System (Veggie) işe yaradı.
NASA, aşılanan bitkilerin durumunun iyi olduğunu söylüyor. Yapılan açıklamada, "Kızıl Rus lahanası" ve "Cüce Lahana" donör lahanalar ile yaşamaya ve büyümeye devam ettiği belirtildi. Dahası, Dünya'da olabileceğinden daha iyi performans gösteriyorlar, bunun nedeni de mikroyerçekimli ortamda büyüyor olmaları.
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