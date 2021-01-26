Uzaydan Bile Soğuk Olan Bu Buzdolabı, Kuantum Bilgisayarlara Çağ Atlatacak

Çoğumuz için buzdolabı, yiyeceklerimizi bozulmamaları için sakladığımız cihazdır. Oxford Quantum Circuits (OQC) CEO'su Ilana Wisby için ise soğutma tamamen başka bir şey ifade ediyor. İngiltere'de ticari olarak temin edilebilen tek kuantum bilgisayarının operatörü olan şirketi, son zamanlarda ultra düşük sıcaklıklı buzdolapları üreticisi Oxford Instruments Nanoscience ile yeni bir ortaklık kurduğunu duyurdu.
Anlaşmaya göre OQC, 5-8 millikelvin (yaklaşık -273 ° C) kadar düşük sıcaklıklara ulaşan, dış uzaydan bile önemli ölçüde daha soğuk olan yeni Proteox kriyo-buzdolabını ilk kullanan kişi olacak. Wisby'ye göre, güçlü yeni buzdolaplarının gelişi, onun gibi kuruluşların, süper iletken kuantum bitlerinin (kübitlerin) "kalitesini" artırarak kuantum hesaplamayı yeni boyutlara taşımasına olanak sağlayacak.
Wisby, "Kuantum etkileri yalnızca gerçekten düşük enerjili ortamlarda ortaya çıkıyor ve enerji demek, sıcaklık demek. Tek basamaklı elektron seviyelerinde çalıştığımız için inanılmaz derecede düşük sıcaklıklarda olmamız gerekiyor" diye açıklıyor. TechRadar Pro'ya yaptığı açıklamaya göre, sistem ne kadar soğuksa, o kadar az "gürültü ve karmaşa" meydana geliyor, çünkü diğer tüm gereksiz bileşenler donuyor. OQC, Proteox ile kuantum makinesinin mimarisi önemli bir şekilde büyütmeyi hedefliyor.
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