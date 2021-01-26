Uzaydan Bile Soğuk Olan Bu Buzdolabı, Kuantum Bilgisayarlara Çağ Atlatacak

Uzaydan bile daha soğuk bir ortam sağlayabilen yeni bir buzdolabı teknolojisi, kuantum bilgisayarlar dünyasında çığır açabilir.

Dünya'nın en soğuk buzdolabı

Çoğumuz için buzdolabı, yiyeceklerimizi bozulmamaları için sakladığımız cihazdır. Oxford Quantum Circuits (OQC) CEO'su Ilana Wisby için ise soğutma tamamen başka bir şey ifade ediyor. İngiltere'de ticari olarak temin edilebilen tek kuantum bilgisayarının operatörü olan şirketi, son zamanlarda ultra düşük sıcaklıklı buzdolapları üreticisi Oxford Instruments Nanoscience ile yeni bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

Anlaşmaya göre OQC, 5-8 millikelvin (yaklaşık -273 ° C) kadar düşük sıcaklıklara ulaşan, dış uzaydan bile önemli ölçüde daha soğuk olan yeni Proteox kriyo-buzdolabını ilk kullanan kişi olacak. Wisby'ye göre, güçlü yeni buzdolaplarının gelişi, onun gibi kuruluşların, süper iletken kuantum bitlerinin (kübitlerin) "kalitesini" artırarak kuantum hesaplamayı yeni boyutlara taşımasına olanak sağlayacak.

Wisby, "Kuantum etkileri yalnızca gerçekten düşük enerjili ortamlarda ortaya çıkıyor ve enerji demek, sıcaklık demek. Tek basamaklı elektron seviyelerinde çalıştığımız için inanılmaz derecede düşük sıcaklıklarda olmamız gerekiyor" diye açıklıyor. TechRadar Pro'ya yaptığı açıklamaya göre, sistem ne kadar soğuksa, o kadar az "gürültü ve karmaşa" meydana geliyor, çünkü diğer tüm gereksiz bileşenler donuyor. OQC, Proteox ile kuantum makinesinin mimarisi önemli bir şekilde büyütmeyi hedefliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Evden çalışanlara doğru laptop seçimi!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 28 Ocak 2021 aktüel kataloğunda Lenova tablet, Huawei cep telefonu, Toshiba TV fırsatı
BİM 27 Ocak 2021 aktüel kataloğunda Dijitsu TV, akıllı bileklik dikkat çekiyor
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
Brezilya'da Bulunan Bu Taş, İçinden Çıkanla "Gerçek Olamaz" Dedirtiyor
Tesla, "Casusları" Yakalamak Konusunda Ne Kadar Hızlı Olduğunu Kanıtladı
Bir Dönemin Efsane Sitesi İçin Yolun Sonu Göründü
iPhone 12 mi; iPhone 12 mini mi? Hangisini Almak Daha Mantıklı?
HONOR Yeni Akıllı Telefonu HONOR V40'ı Tanıttı! İşte Özellikleri!

 

 