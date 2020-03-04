Uzman yorumu: Suriye'de Rejimin Hava Gücü Ne Durumda?

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatında dün rejime ait bir savaş uçağının daha düşürüldüğünü açıklamıştı. Peki, rejimin elindeki hava gücü teknolojisi nedir? İşte uzman yorumları: