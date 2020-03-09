Uzmanlar şaşkın! Peki sebebi ne? Bu yıl ayılar kış uykusundan erken uyandı!

Küresel ısınma dünyadaki birçok hayvanı etkiliyor. Bu olumsuz yöndeki etkilenmeye ayılar da dahil oldu. Bu sene ayılar kış uykularından erken uyanıyor.
Küresel ısınma dünyadaki canlıları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Birçok hayvanın doğal yaşam döngüleri küresel ısınmadan etkileniyor. Bu hayvanların arasında ayılar da var. Bu yıl Rusya'da ayılar beklenenden daha erken ortaya çıktılar. Zoologlar bunun sebebinin anormal derecede sıcak kış olduğu fikrini savunuyorlar.
RUSYA'DA AYILAR KIŞ UYKUSUNDAN ERKEN UYANDI
Moscow Times'ın haberine göre, Rusya'daki iki hayvanat bahçesi bünyelerindeki ayıların bu sene erken uyandıklarını bildirdi.
Moskova Hayvanat Bahçesi'nin yöneticisi Svetlana Akulova'nın bildirimine göre, hayvanat bahçesinin zoologları bu sene anormal derecede sıcak geçen kış nedeniyle ayıların daha erken uyanacaklarını tahmin ediyorlardı. Bu sebeple Şubat ayından beri uzmanlar hayvanları her gün, gün boyunca izlediler ve hayvanları yürüyüşe hazırladılar.
Svetlana Akulova ayrıca 6 Mart sonrasında Rosa, Aladdin ve Budur adlı ayıların uyku mahmurluğundan çıkarılmaya başlandıklarını, sabahları kafeslerinin dışında geçirdiklerini, akşam yemeğine doğru ayıların şekerlemeye geçtiklerini, bunu da kış uykusu sonrası ayılar için olası davranışlar olduğunu belirtiyor.
GEÇEN YIL NİSAN ORTASINDA UYANMIŞLARDI!
Moskova Hayvanat Bahçesi'nin 28 yaşındaki Kamçatka boz ayısı Rosa ve Himalaya ayıları 26 yaşındaki Aladdin ve 25 yaşındaki Budur bu yıl bir ay erken uyandı. Geçen yıl ayılar Nisan ayının ortalarında ortaya çıkmışlardı.
Kış uykusundan çıkan ayılar, hayvanat bekçileri tarafından önce meyvelerle sonra et gibi ana gıdalara adapte edilecekler.
Mevsime göre anormal derecede sıcak hava yüzünden aynı hayvanat bahçesinde kış uykusuna yatan kemirgenler de uyandılar ve deliklerinden çıktılar.
Moskova'nın güneyindeki Voronezh Hayvanat Bahçesi ise ayılarının geçen hafta resmen uyandıklarını, Kirov'daki bir ormanda da dolaşan vahşi hayvanların görüldüğünü rapor ettiklerini bildirdi. Buradaki kış uykusundan erken uyanma sorunu da havaların olağanüstü sıcak olmasına bağlandı.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Moscow Times'a göre, bazı uzmanlar sıcak hava yüzünden bazı ayıların 2018'de kış uykusuna bile girmediklerini belirttiler.
Sibirya'daki Bolsherechensky Hayvanat Bahçesi'ndeki birkaç ayı Aralık ayında hala uyanıklardı. Aralık ayında Rusya'nın mevsim normallerine göre -15 derece olması gereken sıcaklık, 10 dereceydi.
Mevsim normallerine göre kışı sıcak geçiren tek ülke Rusya değildi. Avrupa'da da bu sene en sıcak kış yaşandı.
Avrupa Birliği Dünya gözlem programı olan Kopernik İklim Değişikliği Servisi'ne göre, gözlem yapılan 165 yılda en sıcak kış bu sene yaşandı.
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