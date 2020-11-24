Uzun Süre Kullanmadığınız Bir Cihazın Pillerini Şarj Etmeniz Gerekir mi?

Nintendo, geçtiğimiz günlerde Switch sahiplerine bir uyarıda bulundu ve el konsolunu, kullanmasalar bile düzenli olarak şarj etmelerini söyledi (en azından yaklaşık altı ayda bir). Bunu yapmamanız halinde konsolun pil ömrünün olumsuz etkileneceğini söyleyen şirket, bu uyarısıyla çok nadir kullanılan ya da uzun süre kullanılmayan cihazların bataryalarının şarj edilip edilmemesi gerektiği sorusunu bir kez daha gündeme getirmiş oldu. Ve hemen cevabı verelim; evet şarj etmelisiniz. Bu durum sadece Switch için değil, içerisinde şarjlı pil bulunan çoğu cihaz de için geçerli.
Şarjlı pile sahip cihazlarınızı belirli aralıklarla şarj etmeniz gerekiyor. Doğal olarak buna sıkça kullanmadığınız cihazlarda dikkat etmelisiniz. Bunun nedeni, bazı pillerin çok uzun süre boş kalması halinde artık şarj olmaması. Bazı çok nadir durumlarda ise kimyasal reaksiyonlar, yanma veya patlama gibi sonuçlar bile ortaya çıkabiliyor.
Hangi sıklıkta şarj etmeniz gerektiği, kullanılan pil türüne göre değişiyor. Ancak kullanmadığınız ve hiç şarj etmediğiniz bir cihazı genel olarak 3-6 ayda bir şarj etmeniz öneriliyor. Uzun süre kullanmayacağınız ve bir kenara kaldıracağınız cihazı, önce yüzde 50 civarında şarj etmenizde fayda var. Kaldırmadan önce yüzde 100 şarj etmeniz, zaman içerisinde pile yük getirerek pil kapasitesini azaltabilir.
Bu yazıyı okuduktan sonra aylardır veya yıllardır kenarda duran cihazlarınızı hemen şarj etmek için acele etmeyin. Cihazı ve görünüyorsa pili çatlaklara, pil akıntılarına ve paslanmaya karşı kontrol edin. Eğer tehlikeli bir durumun işaretleri varsa, pili çöpe atmayın ve doğru bir biçimde elden çıkarmaya dikkat edin.
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