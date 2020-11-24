Uzun Süre Kullanmadığınız Bir Cihazın Pillerini Şarj Etmeniz Gerekir mi?

Şarjlı pillerin "huylarını" anlamak kafa karıştırıcı bir durum. Örneğin, uzun süre kullanmasanız da, bir cihazın pilini belli aralıklarda şarj etmeniz gerekli mi? Bu sorunun cevabı yazımızda...