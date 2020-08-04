Uzun Zamandır Beklenen Pixel 4A, Nihayet Tanıtıldı. İşte Özellikleri...

Google'ın birçok kez sızan uygun fiyatlı Pixel telefonu Pixel 4a, sonunda resmi olarak tanıtıldı! İşte Pixel 4a'nın sundukları...

Beklenen telefon sonunda tanıtıldı

Google Pixel 4a, gecikmelerin ve birçok sızıntının ardından resmi olarak tanıtıldı. Telefonun Google I/O'da tanıtılması bekleniyordu ancak etkinlik, virüs salgını nedeniyle iptal edilmişti. Google, diğer teknoloji firmalarının aksine çevrimiçi bir etkinlik de düzenlememişti.

Bütçe dostu kategorisinde bir telefon olan Pixel 4a, arka yüzünde tek 12MP kamerayla geliyor. Titan M güvenlik modülüne sahip olan cihaz için 3 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi sözü veriliyor. Adaptive Battery işlevi ise tüm gün pil ömrü vadediyor. Pixel 4'ün kırpılmış bir sürümü olsa da, Pixel 4a geçen seneki 3a'dan daha iyi bir telefon. Snapdragon 670'ten Snapdragon 730G'ye yükseltilen cihazın RAM'i de 6GB'a artırılmış.

5,81 inç Full HD+ OLED ekranla gelen Google Pixel 4a, kutusundan Android 10 ile çıkacak. Yalnızca bir modeli bulunan telefonun 5G destekli bir sürümü, Pixel 5'in tanıtımıyla birlikte ortaya çıkacak. Her zamanki gibi kumaş kılıflarla birlikte tanıtılan Pixel 4a'nın yalnızca bir renk seçeneği var ve fiyatı, 349 dolar. Cihaz, şu an ABD'de ön siparişe sunulmuş durumda ve diğer pazarlara ilerleyen aylarda ulaşması bekleniyor.

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