Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'dan Çok Net Bir Video Sızdı

Samsung Galaxy Note 20 5G ve Note 20 Ultra 5G'nin tüm önemli özellikleri, sızan bu tanıtım videosuyla tamamen ortaya çıktı.

Oynat Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'dan Video Sızdı Samsung Galaxy Note 20 5G ve Note 20 Ultra 5G'nin tüm önemli özellikleri, sızan bir tanıtım videosuyla ortaya çıktı!

Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'dan gelen yeni video, telefonun öne çıkan birçok özelliğini gözler önüne serdi.

Evan Blass (@evleaks) tarafından paylaşılan, AT&T'nin tanıtım videosu olduğu anlaşılan ve yukarıda izleyebileceğiniz videoda Galaxy Note 20 5G'nin Mystic Green ve Galaxy Note 20 Ultra 5G'nin Mystic Bronze renk seçeneği görünüyor. Video, telefonların en azından ABD'de Snapdragon 865+ işlemciyle geleceğini doğruluyor. Videoya göre Galaxy Note 20 6,7 inç ekrana, Galaxy Note 20 Ultra ise 6,9 inç 120Hz ekrana sahip.

Videoda telefonlara dahil edilen S Pen'in "kalemden kağıda hisiyatı" da ortaya çıkarken, Note 20 Ultra'nın 108MP ana kamera ile geleceği, Note 20'nin ise 64MP ana kameraya yer vereceği belirtiliyor. Son olarak videoda Galaxy Note 20'nin 4.300mAh kapasiteli bir pille, Galaxy Note 20 Ultra'nın ise 4,500mAh pil ile geleceği söyleniyor.

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