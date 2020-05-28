Çinli Üretici Honor'un, "ABD'den Kurtulma Planı" Belli Oldu

Honor, Huawei ile ABD arasında yaşanan gerginlikten sıyrılmak için son derece etkili olması beklenen, önemli bir karara imzasını atıyor.

  • Ercan Uğurlu
Honor, MediaTek İşlemcileri Kabul Etti!

Honor, bilindiği gibi Huawei'nin bir alt markası ancak gerek Türkiye'de gerek global çapta operasyonlarını oldukça genişletmiş durumda. Huawei'nin ABD ile yaşadığı sorunlardan etkilenmek istemeyen Honor, işlemci bazında Huawei'nin Kirin CPU'larını da bir an önce terk etme düşüncesine girmiş olacak ki, şirket MediaTek ile anlaştığını açıkladı.

Honor, yaptığı açıklamaya göre bundan sonra MediaTek yonga setlerini kullanacak. Şirketin yeni duyurduğu akıllı telefon olan Honor X10 5G modeli, Kirin 820 işlemcisini kullanırken, bu duyuruya göre bundan sonra tanıtılacak olan Honor akıllı telefon modellerinde MediaTek işlemcileri göreceğiz.

Honor'ın MediaTek'i tercih etmesiyle beraber maliyet açısından da kazanç sağlayacağı ve gelecek akıllı telefonların daha ucuz etiketleneceği düşünülüyor. Öte yandan MediaTek'in Dimesion işlemci ailesinin de oldukça güçlü olduğu biliniyor. Bu anlamda Honor, yaptığı bu hamleyle beraber hem fiyattan hem performanstan kazanç sağlayacak gibi görünüyor.

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