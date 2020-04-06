VALORANT, Tamamen Türkçe Olarak Geliyor!

Riot Games, karakter diyaloglarından, metinlere kadar oyunla ilgili her detayı tamamen Türkçe sunabilmek için uzunca bir süredir ünlü sanatçılarla çalışmalarını sürdürüyor. VALORANT'ın oyuncuya Türkçe ulaşmasını sağlayabilmek için Riot Games adına, farklı yerelleştirme başlıklarında 6 kişilik deneyimli bir çekirdek ekip çalışıyor.
Seslendirme sanatçıları, teknik ekip gibi kaynaklar da dahil edildiğinde bu sayı 30'a ulaşıyor. Yıllardır League of Legends evrenini büyük bir özenle gerçekleştirdiği yerelleştirme çalışmalarıyla ülkemizdeki oyuncu kitlesiyle buluşturan Riot Games, VALORANT için de hayli yoğun bir yerelleştirme süreci geçiriyor.
"Tamamen Türkçe"ye kaç replik sığar?
Oral'ın seslendirme yönetmenliğinde çalışıldı. Aylardır yürütülen çalışmalarda şu ana kadar, 13.000 kelime oyun içi metin, 25.000 kelime oyun dışı metin ve 14.000 kelime seslendirme metni çevirisi gerçekleştirildi; saatlerce süren kalite kontrol testleri yapıldı ve bu sayılar her geçen gün artmaya devam ediyor.
Riot Games Türkiye, VALORANT ajanlarını olabildiğince gerçekçi ve dilimize uygun olarak konuşturmak istediği için, sanatçıların o karakteri doğru yansıttığından emin olana kadar defalarca kayıt tuşuna basarak uzun bir çalışma sürecini geride bıraktı. Bu uzun ama keyifli sürecin sonundaki ilk örnekleri ise bir video ile birlikte oyuncularla paylaştı:
VALORANT karakterlerine sesleriyle hayat veren ses sanatçıları ise şu şekilde:
- Breach - Umut Tabak
- Cypher - Selim Yeğin
- Sova - Murat Aydın
- Viper - Hümay Güldağ
- Phoenix - Onur Kırış
- Brimstone - Itri Koşar
- Sage - Damla Özüduru
- Jett - Berrak Kuş
- Omen - Levent Yıldız
- Dış Ses - Merih Tangün
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