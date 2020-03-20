Dreams İncelemesi

PlayStation 5'in detayları Sony'nin dün gerçekleştirdiği basın konferansı ile taze taze açıklandı ve yeni nesil konsol hakkında heyecanlı gelişmeler paylaşıldı. Yılların bilgi ve birikimini yeni bir konsola daha taşımaya hazırlanan Sony, PlayStation 4 platformu ile de yola devam edecek elbette.
Playstation 5 Oyunları PS4 İle Uyumlu
Bu konsola sırtını çevirmiş değil, hatta öyle ki PlayStation 5 oyunlarının PlayStation 4 ile de uyumlu olacağını açıkladı. Neyse konumuz bu değil. Bugün konumuz PlayStation 4'ün son demlerinde gelen müthiş oyun Dreams ve onun oyunculara sunduğu rüya gibi atmosferi.
Little Big Planet ve Dreams
Daha önce Little Big Planet oynadınız mı? Oynamadıysanız da adını duymuş ve muhtemelen sunduğu yaratıcı dünyası ile oyun dünyasına kazandırdıklarından haberdarsınızdır.
Dreams, Little Big Planet'i de geliştiren Media Molecule'ün yapımlarından biri. Oyunculara sunduğu rüya gibi atmosferi ile oyunculara kendi oyununu geliştirme imkanı tanımasıyla yaratıcılık ve ufuk açıcı bir oyun olurken, aslında tam manasıyla bir oyun da değil. Oyun yapma oyunu ve bir oyunlar kütüphanesi.
Kendi Yaptığınız Oyunları Oynayın
Yaşı yetenler "9999 in 1" isimli atari kasetlerini hatırlayacaklardır. Hah! Dreams de bir nevi böyle bir oyun. Ancak bir farkla! O dönemin atari kasetleri gibi bir pazarlama tuzağı değil, içinde her biri birbirinden farklı, sizin gibi başka oyuncuların ellerinden çıkma oyunlar var!
Evet, Dreams içinde kendi oyununuzu yapabiliyor, başkalarının yaptığı oyunları oynayabiliyorsunuz. Peki, nasıl?
Sade Bir Oyun Değil, Bir Oyun Yapma Oyunu, Dev Bir Oyun Kütüphanesi
Dedik ya Dreams, başlı başına bir oyun değil. Ancak oyun içinde geliştirici ekip Media Molecule'ün de oyunları bulunuyor. Mesela bunlardan yaklaşık 2 saatlik süre sonunda bitirebileceğiniz Art's Dream, Dreams'e sadece bir ısınma turu niteliğinde.
İster önce bunu oynayarak Dreams alemine kendinizi hazırlayabilir, isterseniz direkt olarak kütüphanedeki sizin gibi başka Dreams oyuncularının yaptığı oyunları oynayarak vakit geçirebilirsiniz.
Oyunlarda En Fazla Beğeni Alanlar Dikkat Çekiyor
Vakit geçirmekten kastımız ise, gerçek anlamında kaliteli ve keyifli vakit. Ancak bir noktaya dikkat etmeniz lazım: Oyun içinde bir beğeni sistemi var. Başka Dreams oyuncularının yaptığı oyunlar kütüphane içinde erişime açılıyor ve sizin gibi başka oyuncular da bu oyunları oynuyor; eğer keyif alırlarsa da beğeniyorlar. Bu anlamda en fazla beğeni toplayan oyunları oynamanız, iyi bir oyunla karşılaşma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Aksi durumda tamamen deneysel yapımlarda bulabiliyorsunuz kendinizi.
Dream kütüphanesini bir Netflix, bir Steam kütüphanesi gibi düşünebilirsiniz. Elbette hazırlanan bu oyunları satın almanıza gerek yok. Direkt olarak diğer oyuncular tarafından tasarlanan bu oyunlara dalabilir, her bir oyunda saatlerinizi geçirebilirsiniz. Bu anlamda Dreams'in oyun süresinin ucu bir hayli açık.
Tasarlanan oyunlar arasında ise çok sayıda tür seçeneği bulunuyor. İster RPG arayın ister yarış, Mario Kart benzeri bir oyun veya simülasyon, hatta bir FPS ya da bir Adventure. Hemen her aradığınızı bu dev kütüphanede bulmanız olası. Hepsi de tamamen bağımsız, sizin gibi oyuncuların ellerinden çıkma. Peki, siz Dreams içinde kendi oyununuzu nasıl yaratacaksınız?
Rüyalarınızı Tasarlayın, Oynayın, Oynatın
Dreams içinde DreamShaping adında bir bölüm var. Buraya girdiğinizde sudan çıkmış balığa dönmeniz gayet normal. Çünkü içinde envaiçeşit olay bekliyor. Neyse ki buradan önce bir eğitim bölümü var ve biraz da sabırlıysanız, kendi oyununuzu nasıl yapabileceğinizi öğreniyorsunuz.
Bu anlamda Dreams, öğretici olması ve kendi oyununu geliştirmek için biraz fikir, biraz eğitim ve biraz da cesaret isteyen oyun severlere adeta itici güç sağlayan bir ders niteliği taşıyor.
Eğitimleri tamamladıktan sonra DreamShaping bölümüne girip kendi rüyanızı tasarlamanız daha doğru olacaktır. Burada ise birçok kategori mevcut. Karakter tasarımlarınızı yapabilir, modellemelerinizi oluşturabilir, müzik ekleyebilir, animasyonlar belirleyebilir, efektler, araçlar, hikaye, oyun türü ve daha nicesi...
Kafanız allak bullak olacak belki ancak eğer içinizde oyun yapma konusunda en ufak bir heyecan varsa, Dreams bu cılız ateşi körüklendirebilecek bir yapım. Ha, yola çıkmadan önce nasıl bir oyun yapmak istediğinize dair bir fikre sahip olmanız önemli. Değilseniz de, başkalarının yaptıkları oyunlara göz atarak alıntılar yapabilirsiniz pek tabii.
Sonuç
Sonuç olarak Dreams, sadece fazlasıyla keyifli bir oyun değil; bir oyundan fazlası, sosyal bir oyun kütüphanesi, kendi oyununuzu yapabileceğiniz enfes bir ortam. Eğer olur da kendi oyununuzu yapar ve başkalarının oynadığını görür, üstüne bir de beğeni toplamaya başlarsanız, ikinci oyun için kolları hemen sıvayacağınıza da eminiz üstelik.
Sınırsız bir oyun deneyimi sunan Dreams, rüya gibi atmosferi, oyun dünyasına kazandırdığı yaratıcılık anlayışıyla farklılaşması ve sınırsız olmasıyla giderayak PlayStation 4 için çok özel bir yapım olmuş. Özellikle Koronavirüs salgını sebebiyle evlere kapandığımız şu günlerde, biraz da olsa keyifli zaman geçirmek için iyi bir opsiyon.
Puan: 90
KÜNYE
Yayıncı: Sony Interactive Entertainment
Geliştirici: Media Molecule
Tür: Oyun Yaratma Sistemi
Platform: PlayStation 4
Web: http://dreams.mediamolecule.com
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