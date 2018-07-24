Valve 90000'den fazla Steam hesabını engelledi

Valve'ın güvenlik sistemleri, bir haftada çok sayıda Steam hesabını engelledi! Sebep ise...

Bir haftada rekor yasak serisi...

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