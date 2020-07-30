Valve'dan PS5 ve Xbox Series X Karşılaştırması: Hangisi Daha İyi Olacak?

Valve kurucusu Gabe Newell, PlayStation 5 ve Xbox Series X hakkında son noktayı koydu ve hangisinin daha iyi olacağını söyledi.

  • Ercan Uğurlu
Valve'dan PS5 ve Xbox Series X Karşılaştırması

Bir yanda Microsoft'un Xbox Series X oyun cihazı, diğer yanda Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5. İkisi de oyun severler tarafından merakla bekleniyor. Özellikle Türkiye genelinde sahip olacağı teknoloji ve özelliklerden ziyade fiyatıyla merak edilen PlayStation 5 ve Xbox Series X oyun konsollarından hangisinin daha iyi olacağı da en çok tartışılan konular arasında. Bu tartışmaya Valve'ın kurucusu Gabe Newell da karışmış ve "kendine göre" son noktayı koymuş.

Gabe Newell'a Xbox Series X mi yoksa PlayStation 5 mi diye sorulduğunda verdiği cevap, Xbox Series X'in daha iyi olacağı yönünde. Buna getirdiği açıklama ise, "çünkü öyle" olurken, bu yarışta herhangi bir payı olmadığını da ifade etme gereği duymuş olması ilginç.

Belki de Gabe, Half-Life 3'ü Xbox Series X'e özel olarak hazırlıyordur, ne dersiniz? Ah, Half-Life 3 bir gün çıkarsa elbette...

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