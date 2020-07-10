Nihayet yüzü göründü! Valve'nin kafası vanalı adamın yüzü Half Life Alyx'te

Valve demolarında sıkça karşımıza çıkan, ensesinde vana olan tuhaf kel adamın yüzünü pek çok kişi daha önce hiç görmemişti. Merak uyandıran adamın yüzü Half-Life: Alyx'te görüldü!

Valve'nin kafası vanalı adamı kimdir? Yüzü göründü!

Valve'in logolu açılış ekranı yıllardır aynı görüntü ile akıllarda yer edindi: Vanalı kel adam!

Herkesin arkadan görmeye artık alıştığı adamın yüzü her zaman merak edilmiştir. İşte o yüz, VR oyunu Half-Life: Alyx'te ortaya çıktı. Valve'in vanalı adamının yüzünün neye benzediğini merak ettiyseniz, işte cevabınız:

Valve Açılış Ekranındaki Vanalı Kel Adamın Yüzü

Bir kullanıcı Alyx dosyalarını inceledi ve vanalı adam modelini çıkardı.

valve kel adam

Vanalı Adam Kimdir?

Valve'nin vanalı adamının yüzünün sıradan bir insan olması sizi şaşırtmasın. Bu model seçilirken Valve özel olarak sokaktaki insanların fotoğraflarını istedi. Reklam ajansı manken yüzlerini sunsa da Valve sıradan insanlardan birini seçmekte kararlıydı.

valve adamı 2

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