Nihayet yüzü göründü! Valve'nin kafası vanalı adamın yüzü Half Life Alyx'te

Valve demolarında sıkça karşımıza çıkan, ensesinde vana olan tuhaf kel adamın yüzünü pek çok kişi daha önce hiç görmemişti. Merak uyandıran adamın yüzü Half-Life: Alyx'te görüldü!