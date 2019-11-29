Valve, Steam Kontrol Kontrol Cihazını Öldürdü!

Bundan yaklaşık 4 yıl önce büyük bir gürültüyle piyasaya sürülen cihaz, şimdi sessiz sedasız tarihe gömüldü!

  • Ercan Uğurlu
Valve, Steam Kontrol Kontrol Cihazını Öldürdü!

Valve, bundan 4 yıl kadar önce, Steam için bir kontrol cihazı üretmiş ve bunu oyun severlere 49.99 Dolar fiyatla satışa sunmuştu. Aradan geçen 4 yılın ardsından ise Steam gamepad'inin bugün geldiği fiyat ise yalnızca 5 dolar. O günden bugüne değin yüzde 90'dan fazla fiyat indirimi alan cihaz, pek satmıyor olacak ki, Valve sonunda bu cihazın üretimini sonlandırma kararı almış.

Aslında Steam'in bu oyun kontrol cihazı için işler bu kadar kötü başlamıştı. İlk 6 ay içinde 500 binden fazla satış yapan Steam kontrolörü, sonradan ise satış ivmesini oldukça düşürdü. Sonradan da artık şirketi memnun edecek ölçüde satış başarısı gösteremeyecek konuma gelmiş olacak ki, Valve artık bu cihazın üretimini sonlandırma kararı almış.

Valve Steam kontrolör yakında donanım mezarlığındaki yerini alacak. Eğer bu cihaza sahip olmak istiyorsanız halen şu an 5 Dolar karşılığında satın alabiliyorsunuz. 3 Aralık tarihinden sonra ise bulamamanız olası.

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