Ve Karşınızda Sony PlayStation 5: İşte Özellikleri ve Fiyatı İçin İlk Yorum

Sony, düzenlediği online etkinlikte, yeni nesil konsolu PlayStation 5'i ilk kez resmi olarak gözler önüne serdi. Sıra dışı tasarımı ile dikkat çeken PlayStation 5'in özellikleri, fiyatıyla ilgili ilk tahminler ve daha fazlası haberimizde...