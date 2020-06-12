PlayStation 5 Tek Başına Gelmeyecek; Yanında Aksesuarlarını da Getirecek

Sony, nihayet PlayStation 5'i tanıttı ve yeni konsol ile beraber oyuncuları heyecanlandırdı. PlayStation 5, yeni tasarım ve üst seviye özelliklerin yanında yeni nesil aksesuarlarla da beraber geliyor. İşte en yeni PlayStation 5 aksesuarları!

  • Ercan Uğurlu
PlayStation 5 Aksesuarları da Tanıtıldı!

Sony, PlayStation 5'i sonunda tanıttı. Beklenen ve bugüne kadar ortaya çıkan konseptlerin dışında fazlasıyla sıra dışı bir tasarıma sahip olan PlayStation 5, elbette beklendiği gibi güçlü bir donanıma da sahip olacak. Yenilenmiş DualSense tasarımı, Ray Tracing, yani Işın İzleme özelliği, güçlü performansı ve 3D ses desteği içerecek olan PlayStation 5, yeni aksesuarları da beraberinde getiriyor.

PlayStation 5 aksesuarları, elbette genel PS5 tasarım çizgisinde ve siyah ve beyaz tonlarında hazırlanmış. Yeni aksesuarlar arasında; çift kamera, Pulse 3D kablosuz kulaklık, Media Remote uzaktan kumandası ve DualSense şarj istasyonu yer alıyor.

Bunlardan PS5 kamerası, üzerinde çift 1080p lens bulunduruyor. Eski PS4 kameranın yerini alacak olan yeni kamera, muhtemelen VR uygulamalarında oyunculara daha geniş seçenekler sunacak.

PlayStation 5'in 3D ses desteği içerdiği tanıtımda bahsedilen ilgi çekici detaylar arasındaydı. Sony, buna uygun olarak da yeni Pulse 3D kablosuz kulaklığını gösterdi. PlayStation Gold kablosuz kulaklığın yerini alacak olan yeni kulaklık, 3D ses desteği içeriyor ve çift gürültü önleyici mikrofon barındırıyor.

PlayStation 5 için bir diğer aksesuar da Media Remote adı verilen uzaktan kumanda. Bu uzaktan kumanda ile beraber PlayStation 5, multimedya uygulamaları için rahatlıkla kontrol edilebilecek.

PlayStation 5 tanıtımında son gösterilen aksesuar ise DualSense şarj istasyonu oldu. PlayStation 4'teki DualShock'lar, PlayStation 5 ile beraber yerini DualSense'e bırakıyor ve bu yeni gamepad, USB-C bağlantı noktasını kullanıyor. PlayStation 5 ile beraber bu aksesuarı edinenler, DualSense'leri artık kablo aracılığı ile değil, tek noktadan şarj edebilecekler.

PlayStation 5 tanıtımında bu yeni aksesuarlar için herhangi bir fiyat ise açıklanmış değil. Yeni PS5 aksesuarlarının fiyatları önümüzdeki günlerde belli olacak.

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