PlayStation 5 Tek Başına Gelmeyecek; Yanında Aksesuarlarını da Getirecek

Sony, nihayet PlayStation 5'i tanıttı ve yeni konsol ile beraber oyuncuları heyecanlandırdı. PlayStation 5, yeni tasarım ve üst seviye özelliklerin yanında yeni nesil aksesuarlarla da beraber geliyor. İşte en yeni PlayStation 5 aksesuarları!