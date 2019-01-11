Venom'un devam filmi resmen onaylandı!
Eleştirmenlerden pek olumlu notlar almasa da; Venom serisinin yeni halkası resmen onaylandı.
Venom aslında Marvel Comics çizgi roman evreninde Spider-Man'in en ölümcül ve en güçlü düşmanlarından biri konumunda. Ancak Sony'nin uyarlamasında bambaşka bir kurgu hayat buldu. Venom, karşımıza belli açılardan Deadpool'u andıran bir anti-kahraman olarak çıktı.
Rotten Tomateos eleştirmenlerinden sadece yüzde 28'i filme geçer not verdi. Metacritic uzmanları ise filme 36/100 puanını layık gördü. Yıldız ışığı dediğimiz kavram tam da bu noktada devreye girdi. Venom/Eddie Brock rolünü üstlenen Tom Hardy'nin performansı, istisnasız tüm otoritelerden tam puan elde etmeyi başardı.
Yapımın kötü adamı ise beklendiği üzere; Woody Harrleson'in canlandırdığı Cletus Kasady/Carnage olacak. Venom gibi bir simbiyot olan hatta çizgi romanda ondan türeyen Carnage simbiyotu tam bir psikopat ve Venom/Brock'un ahlaki sınırlarından bir haber. Carnage ne kadar psikotik ise, onu üstünde taşıyan seri katil olan Cleteus Kasady de bir o kadar ruh hastası.
Venom'da; bol ödüllü Tom Hardy'e Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze ve Reid Scott gibi oyuncular eşlik etti. Yapımın yönetmenlik koltuğunda ise Zombieland'den tanıdığımız Ruben Fleischer oturuyordu.
Film, 110 milyon dolarlık yapım bütçesine rağmen 860 milyon dolar seviyesinde gişe hasılatı elde etmeyi başardı. Sony Pictures, bu ticari başarı görmezden gelmedi. Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre Venom 2'nin çevrimine kısa süre içerisinde başlanacak ve serinin yeni halkası, 2020 yılında gösterime girecek. Ancak Zombieland'in çekim çalışmaları ile uğraşan Ruben Fleischer, yeni filmde yönetmenlik rolünü üstlenmeyecek. Sony'nin birbirinden usta isimlerle görültüğü iddia ediliyor.
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