Vestel, MWC 2018'de Venus Z20'yi Tanıttı!

Türkiye'nin akıllısı Venus, yeni modelini Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttı. İşte Venus Z20'nin özellikleri ve fiyatı.

Vestel, MWC 2018'de Venus Z20'yi tanıttı!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

okadar etmez çok para bide vestel

tlf güzel ama fiyat bandı 1,200 tl civarı olmalı.

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