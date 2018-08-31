Vestel Venus Z30, V6 ve E4 Tanıtıldı!
Vestel, yeni telefonlarını IFA 2018'de sergiliyor! İşte Türk üreticinin tanıttığı Vestel Venus Z30, V6 ve E4...
Türk üretici Vestel, yeni telefonu Venus Z30'u ve Venus V6 ve Venus E4'ü Berlin'de yapılan dev teknoloji fuarı IFA 2018'de tanıttı. İşte Z30'un dikkat çeken özellikleri.
6,18 inç'lik 19:9 ekranla gelen telefon 1080x2246 çözünürlük sunuyor. Ekran, Gorilla Glass 3 ile sağlamlaştırılmış. 2,5GHz Mediatek 6763T işlemci ise 4+4 çekirdekli orta seviye bir işlemci. 4GB RAM, 64GB dahili hafızayla gelen telefon, arka yüzünde 16MP ve 2MP, ön yüzünde ise alan derinliği özellikli 16MP kamera bulunuyor. 3.300mAh pil kapasitesine sahip olan Vestel Z30, Android Oreo'yla çalışıyor ve USB Type C üzerinden şarj oluyor.
7,9 mm kalınlığı ve 168 gram ağırlığı yanında parlak ve şık tasarımıyla dikkat çeken Vestel Venus Z30, Ekim ayında satışa sunulacak.
Vestel Venus V6
5,7 inç'lik 19:9 ekranla gelen Vestel Venus V6, HD+ çözünürlük sunuyor ve yine Gorilla Glass 3 sayesinde sağlam bir ekran sunuyor. Qualcomm Snapdragon 450 yonga setini tercih eden cihaz, 3GB RAM ve microSD ile 2TB'a kadar genişletilebilen 32GB depolama alanına sahip. Arka yüzünde 13MP ve 5MP kamera bulunan Venus'un ana kamerası, alan derinliği efekti (bokeh) oluşturabiliyor. Ön kamerada ise yine alan derinliği özelliğine sahip 8MP'lik bir sensör var.
3366 mAh pil, USB Type C bağlantı, Parmak izi sensörü, 4G bağlantısı, Bluetooth 4.1, Venus V6'nın diğer özellikleri arasında.
Vestel Venus V6 Ekim ayında satışa sunulacak.
Vestel Venus E4
5,45 inç'lik ekranla gelen Venus E4, Snapdragon 425 işlemci ve 2GB RAM'e sahip. Depolama alanı olarak 16GB'ı tercih eden cihaz, 13 megapiksellik arka ve 5 megapiksellik ön kamerayla geliyor.
Zeynel A. Öztürk
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