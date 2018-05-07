Vine'ın Geri Dönüşü Süresiz Şekilde Ertelendi
Önce kapandı dediler; sonra geri döneceğini açıkladılar. Ama bu popüler internet hizmeti konusunda gelen son haberler pek iç açıcı değil...
Twitter, 2017'nin başlarında Vine'ı kapattığında, ilginç ve eğlenceli içeriklerin yuvası haline gelen bu yeri kaybettiği için tüm internet üzülmüştü. Ama senenin sonunda, Dom Hofmann, yanlış anlaşılamayacak bir Vine 2.0 logosu tweeti'i atarak, platformun yeni bir versiyonunu kendi başına geliştirdiğini açıklamıştı. Ama gelin görün ki işler yine beklediğimiz gibi gitmedi. Platformun geri döneceğini açıklayan tweet, tüm diğerleri ile birlikte Hofmann'ın hesabından yok oldu. Geriye sadece, Vine 2.0'ın süresiz şekilde ertelendiğini açıklayan bir tweet kaldı.
Platformun topluluğuna yazdığı bir mesajda, Hofmann, Vine 2.0'ı kendi finanse edeceğini söylemiş olsa da, gördüğü aşırı ilginin tahminlerini aştığını itiraf etti. Bu kadar çok insanın katılmaya istekli olması yüzünden, tahmini masrafların çok yukarılara çıktığını söyleyen Hofmann, özellikle de yasal ücretleri bu şekilde kendi başına karşılamasının mümkün olmadığını ve harici bir finans kaynağı gerektiğini belirtti. Zaten bir firma yöneten biri olarak Hofmann'ın, bu denli büyük bir görevi üstlenebilmesi için, yatırımcılarla birlikte yeni bir firma daha kurması gerekecekti.
Bu yüzden Hofmann şimdilik geri adım atarak, daha fazla parça yerine oturana kadar Vine 2.0'ın çıkışını süresiz şekilde ertelemeyi tercih ediyor. Hofmann'ın gönderisinde söyledikleri şöyle: "Hayal kırıklığı için gerçekten çok üzgünüm. Teselli olur mu bilmiyorum ama bence hizmeti düzgün olmayan bir şekilde geliştirip piyasaya sürsek daha kötü olurdu, ki bu noktaya doğru gidiyorduk. Ben bu işi doğru yapmamızı istiyorum."
Eğer bu arada Vine açlığınızı gidermek istiyorsanız, Hofmann, yakın zamanda ortalara çıkan benzer uygulamaları tavsiye ediyor ve bu alanda projeler çıkaran geliştiricilerin kendisine ulaşmasını istiyor.
H. Hüseyin Öztürk
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