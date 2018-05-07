30 gün kaldı

Vine'ın Geri Dönüşü Süresiz Şekilde Ertelendi

Önce kapandı dediler; sonra geri döneceğini açıkladılar. Ama bu popüler internet hizmeti konusunda gelen son haberler pek iç açıcı değil...

Vine'ın geri dönüşü süresiz şekilde ertelendi

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Desktop satın alırken nelere dikkat etmeli?

30 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
İlk Çeyrekte En Çok Satan Akıllı Telefon!
WhatsApp'ı Kilitleyen Özel Mesaj!
Waymo'nun Otonom Arabası Kaza Yaptı!
Focus Assist Oyuncular için Yenileniyor
happn'den Facebook Açıklaması Geldi!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir