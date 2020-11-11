Virüsleri Yok Eden Hava Temizleme Cihazı

Hijyenin her geçen gün önem kazandığı günümüzde yaşam alanlarımızda temiz hava sirkülasyonu sağlamanın önemi de giderek artıyor. Bu ihtiyaca yönelik tercih edilen Dijitsu HT200 Hava Temizleme Cihazı, ortamdaki havayı yüzde 99,97 oranında temizleyerek alerjen, gaz, bakteri ve virüsleri yok ederek hijyen sağlıyor.
5 hepa filtreli ve 60 m² büyüklüğündeki odalar için ideal kullanıma sahip olan Dijitsu HT200 hava temizleme cihazı, 35w gücünde ve 500 m³/h hava arıtma hızına sahip özel olarak üretildi.
Evler, ofisler, salonlar, restoranlar, hastaneler ve otellerin kullanımı için uygun olan hava temizleme cihazı, çocuk koruma kilidi özelliğinin yanı sıra uyku modunda ışık kapalıyken daha düşük hız ve gürültü seviyesi özellikleriyle de öne çıkıyor.
Dijitsu ürünleri, Türkiye'nin her yerinde Teknosa, Migros, BİM, A101 gibi önde gelen zincir marketlerinde ve Hepsiburada pazar yerinde online satışa sunuluyor.
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