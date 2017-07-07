Visual Studio Code Arduino Uzantısı Herkese Açıldı

Microsoft, açık kaynak kodlu yazılımlarının arasına geliştiricileri sevindirecek bir araç daha ekledi!

Visual Studio Code Arduino Uzantısı Herkese Açıldı

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