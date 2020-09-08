Alternatif Web Tarayıcısı Vivaldi'ye "Ara Verme Modu" Geldi

Popüler web tarayıcısı Vivaldi, bilgisayarın başında çalışırken ara vermenizi sağlayacak ilginç bir işlevi, yeni 3.3 sürümünde ortaya çıkardı!

Web Tarayıcısı Vivaldi'den "Ara Verme Modu"

Alternatif web tarayıcılarının tanıtmış ismi Vivaldi, yeni 3.3 sürümünde internetin büyük bir kısmını duraklatarak ara vermenizi, belki sükunet içerisinde bir kahve içmenizi sağlayacak bir işlev sunmaya başladı.

Yeni "Break Mode" işlevi, özellikle Covid-19 pandemisi nedeniyle evden çalışmak zorunda kalan ve hayatındaki iş ile ev hayatı arasındaki çizginin bir miktar kaybolduğu çok sayıda kişiyi hedef alıyor. Break Mode'a girmek için durum çubuğunun sol köşesindeki düğmeye tıklamanız veya Ctrl + . kısayol tuşunu kullanmanız yeterli oluyor. Bunu yaptığınızda tüm sesler ve videolar duruyor, sekmeler, paneller ve diğer içerikler gizleniyor. Gezinmeye devam etmek istediğinizde, "çal" düğmesine basarak her şeyi yeniden görünür yapıp, sesi ve müziği devam ettirebiliyorsunuz.

İşlevi birkaç farklı amaca yönelik kullanmak da mümkün. Örneğin ekrandakileri iş arkadaşınızdan bir tıklamayla saklamak isterseniz veya video ve sesleri bir defada susturmak isterseniz, işlevi kullanabilirsiniz.

Yeni sürümde gizli mod için varsayılan tema, alan adının temel bölümünü vurgulama, adres çubuğunda tıklanabilir URL bölümleri, geliştirilmiş izleme ve reklam engelleyici gibi yenilikler de var.

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