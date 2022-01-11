vivo Y21 Türkiye'de Satışa Çıkıyor

Fiyat performans odaklı ürün serileriyle tüketicilerin beğenisini kazanan vivo, Y serisinin en parlak ve sihirli modeli Y21'i ocak ayı itibariyle Türkiye'de satışa sunuyor.

vivo Y21 Türkiye'de Satışa Çıkıyor

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vivo Y21 Türkiye'de Satışa Çıkıyor

 

 