vivo Y21 Türkiye'de Satışa Çıkıyor

vivo, yüksek teknoloji akıllı telefonları ulaşılabilir kılmaya devam ediyor. Orta segment akıllı telefon kategorisinde Y serisi, iddiasını sürdürüyor. Y serisinin en yenisi Y21, tasarımı ve teknik özellikleri ile tercih sebebi oluyor.
vivo Y21 modeli, 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlük ive 6,51 inç ekran ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. HD Halo Ekranı sayesinde sizi net ayrıntıların ve zengin canlı renklerin içine çekerek film izlemeyi, oyun oynamayı daha heyecan verici bir deneyime dönüştürüyor.
Akıllı telefon gücünü MediaTek'in Helio P35 işlemcisinden alırken, genişletilmiş RAM seçeneği ile günlük etkileşimi sorunsuz ve kolay hale getiriyor. Ayrıca 1 TB'a kadar genişletilebilir 64 GB'lık bir depolama alanı ile gelen Y21 tüm uygulamalarınızı, videolarınızı ve fotoğraflarınızı rahatlıkla muhafaza edebilmenize olanak sağlıyor.
İnci Beyazı ve Metalik Mavi renk seçenekleri bulunan vivo Y21, arka bölümünde konumlandırılan 13 MP ve 2 MP olmak üzere 2 ayrı kamera bulundurması ile sizlere Kişiselleştirilmiş Portre Modu ve Süper HDR gibi yeni fotoğraf özellikleri de sunuyor.
Son moda ince bir tasarıma sahip bu zarif telefon, 8,0 mm'lik ince gövdesinde 5000 mAh değerinde büyük bir pil barındırıyor. 182 gr ağırlığı ile bu hafif teknoloji birinci sınıf ve rahat bir tutuş sağlıyor. Sade tasarımın estetiği ve parlayan bir yıldızı andıran renk seçenekleri ile modayı cebinize taşıyor.
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