Vivo'dan 13 dk'da Şarj Eden Teknoloji
Vivo, 4.000mAh kapasiteli bir pili 13 dakikada şarj eden 120W Super FlashCharge'ı tanttı ve bu tanıtımla bizi biraz da endişelendirdi!
Vivo, 4.000mAh'lik bir pili sadece 13 dakikada şarj eden yeni hızlı şarj çözümünü duyurdu. 120W Super FlashCharge, 26 Haziran'da başlayan MWC Şanghay 2019'da gösterilecek.
Bugüne kadarki hızlı şarj teknolojileri, 50W ile sınırlıydı. Xiaomi geçtiğimiz günlerde 100W'lık Super Charge Turbocharger üzerinde çalıştığını söylemişti ancak Vivo, görünüşe göre Xiaomi'yi geçti. 120W Super FlashCharge, Vivo'ya göre 4.000mAh'lik bir telefonun pilini 5 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj edebiliyor. Tam şarj ise 13 dakika sürüyor.
Sayılar etkileyici görünse de, durup biraz düşünmeden edemiyoruz çünkü hızlı şarj, daha çok ısı anlamına geliyor. Pillerin yüksek ısıyla arasının çok iyi olmadığı da biliniyor (iyi senaryoda ömrünün azalması, kötü senaryoda alev alıp patlaması gibi sonuçlar ortaya çıkabiliyor). Firmanın bu sorunu nasıl aştığını henüz bilmiyoruz. Sanırız bu işlevi her telefon desteklemeyecektir. Doğru bilgileri MWC Şanghay önümüzdeki hafta başladığında öğrenme fırsatımız olacak.
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