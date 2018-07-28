VIZIO'nun Amirali P Serrisi Quantum TV'si Geldi!
VIZIO'nun yeni televizyonu P Serisi Quantum 4K HDR Smart TV, sahip olduğu özelliklerle dikkat çekiyor.
Şu günlerde televizyon segmentinde büyük hareketlilik yaşanıyor. Kısa bir süre önce Samsung'un OLED TV'lere karşı ortaya koyduğu test sonuçları QLED TV'lerin başarını gözler önüne sererken, bu kez de Quantum TV'lerden bir atak geliyor. VIZIO yeni amiral gemisi P Serisi Quantum TV'sini satışa çıkartarak, bu segmente büyük hareket getireceğine inanıyor. Buna karşılık OLED panelleri kullanan televizyon markalarının nasıl bir yol izleyeceği şimdilik merak konusu. Peki, VIZIO'nun bu yeni televizyonunun ne gibi özellikleri var?
Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Samsung QLED TV'lerinde Quantum Dot teknolojisini kullanıyor. Bu anlamda VIZIO'nun direkt rakibi değil, fakat birtakım özellikleri geliştirdiği açık. VIZIO'nun yeni P Serisi Quantum 4K HDR Smart TV'si, UltraBright 2000 olarak lanse ediliyor. Bu da yeni televizyonun 2000 nit parlaklık değerine ulaşacağını bizlere söylüyor. Öte yandan yeni televizyonda Quantum Color Spectrum teknolojisi ile 1 milyarın üzerinde renk gösterebileceği bahsediliyor.
Google'ın Chromecast platformunun dahili olarak yer aldığı VIZIO P Serisi Quantum 4K HDR Smart TV, 240Hz tazeleme hızına da sahip. 65 inç boyutuyla tanıtılan televizyon şu an 2099 Dolar fiyatla satışta.
Ercan Uğurlu
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