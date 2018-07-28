VIZIO'nun amirali P Serrisi Quantum TV'si geldi!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Korsanlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Savaş Makineleri

Robotlar ve Yapay Zekâ

Dinozorlar

Vahşi Batı

Kayıp Şehirler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Nostalji: 80'ler