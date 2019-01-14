VLC Player 3 Milyar İndirmeyi Geride Bıraktı
VLC Medya Oynatıcısı büyük bir kilometre taşını geride bıraktı ve yeni özelliklerini duyurdu!
VLC medya oynatıcı günümüzde öyle popüler ki, onu neredeyse evrensel saysak yanılmış olmayız. Programın yapımcısı VideoLAN bunu çok iyi biliyor ve başarılı medya oynatıcının CES 2019'un düzenlendiği sırada büyük bir eşiği geride bırakacağını hesap eden firma, CES 2019'daki standına değişik ekran büyüklüklerine sahip mobil cihazlar getirerek bir sayaç oluşturdu ve indirme sayısının üç milyar eşiğini geçmesi için geri sayım başladı.
Çok geçmeden üç milyar eşiği geride bırakıldı ve VideoLAN, bu büyük başarısını CES 2019 fuarında kutlama şansına kavuşmuş oldu. Geri sayımda mobil cihazların kullanılmış olması ise bir tesadüf değil. VLC oynatıcıya ait toplam indirme rakamlarının %25'ini mobil cihazlar oluşturuyor.
VLC'nin baş geliştiricilerinden olan Baptiste Kempf, kutlama sıraında VLC'nin sunacağı yeni özelliklerden bahsetmeyi de ihmal etmedi. Kempf'in açıklamalarına göre Android işletim sistemi üzerindeki VLC uygulaması için AirPlay 2 desteğinin verileceğini duyurdu ve bu desteğin kapsamının önümüzdeki ayda da bilgisayarlar için geliştirilen ana VLC uygulamasına genişletileceğini belirtti.
AirPlay desteği, Android kullanıcılarına VLC üzerindeki videolarını Apple TV'ler üzerinde yayınlama imkânı verecek. Ek olarak VideoLAN, sanal gerçeklik desteği üzerinde de çalışıldığını belirterek 2D içeriklerin VR cihazlarında izlenmesinin mümkün hale getirileceğini açıkladı ve CES 2019 fuarında bu özelliğin tanıtımını gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra VLC'nin medya kütüphanesinde de geliştirmeler yapılacak ancak Baptiste Kempf, VLC'nin niyetinin daha büyük medya oynatıcılar ile kafa tutmak olmadığının altını çiziyor.
VLC, CES sürerken aldığı 3.0.6 güncellemede AV1 formatında HDR video desteği kazandı. Video LAN, yakın bir gelecekte -versiyon 4.0 ve sonrası için- daha iyi HDR desteği ve ölçekleme desteğini geliştirecek. Dahası, Kempf'in açıklamaları VideoLAN'ın PlayStation 4, Nintendo Switch ve Roku cihazları için de VLC uygulaması geliştirmeyi planladığını gösteriyor; ancak bunun ne zaman olacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.
Doğan Kürşat Aktaş
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